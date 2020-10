Metro 2.Radical Corner in Largo Sempione

Il “Radical Corner” – l’iniziativa di dialogo con i cittadini che sta portando i radicali in giro per le piazze di Torino – farà tappa, venerdì 9 ottobre, alle 16.30 , in Largo Sempione presso il Giardino Giuseppe Impastato, uno dei luoghi simbolo della futura linea 2 della Metropolitana torinese.

La scelta non casuale del luogo è per richiedere l’avvio della progettazione definitiva della linea 2 della Metro. Saranno presenti Davide Neku di Laboratorio Civico ed esponenti di Radicali italiani, dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta e di +Europa Torino.

La costruzione della seconda linea della metropolitana è uno dei motori per il rilancio della città. Per partire è necessario che il Consiglio Comunale dia il via libera alla gara per l’assegnazione del progetto definitivo, ma tutto è fermo da febbraio quando la giunta approvò il progetto preliminare. Dopo otto mesi di indecisione Torino rischia ancora una volta di venire esclusa dai finanziamenti Europei.

Come nella tradizione dei classici Speakers’ Corner londinesi, gli oratori si alterneranno megafono alla mano su una scala.

Tutti i cittadini sono invitati a dire la loro e a scrivere una proposta su un post-it del pannello itinerante.