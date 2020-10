Una bicicletta”pescata”nelPo

Riceviamo e pubblichiamo / Una bicicletta “pescata” nel Po. E’ uno degli emblemi della mattinata dedicata a Puliamo il Mondo 2020 ai Murazzi. Sabato 26 settembre in una bellissima giornata di sole e di vento è stato ripulito il grande fiume cittadino, come le sue sponde, dove purtroppo i rifiuti non mancano.

Non per nulla sono stati usati anche gommoni per rimuovere oggetti abbandonati che si impigliano tra le acque e gli arbusti. Sul fondale basso sono state avvistate e prelevate una bicicletta ed un’inferriata.

L’iniziativa è stata organizzata da Legambiente Metropolitano. Tra i partner l’associazione PRO.CIVI,.CO.S. composta da Ministri Volontari della Comunità di Scientology che da anni collabora e supporta questo genere di attività operative e di sensibilizzazione a favore della tutela dell’ambiente.

Ma PRO.CIVI.CO.S., oltre a prestare regolarmente servizio di protezione civile come parte dei coordinamenti regionale e comunale è anche promotrice del progetto “Quartiere Pulito” che ogni anno coinvolge associazioni, enti e centinaia di persone tra cittadini adulti, ragazzi, bambini delle scuole. La prossima tappa di Quartiere Pulito sarà un ritorno, nel comune di Druento, domenica 11 ottobre, dalle 9:00 alle 12:00, naturalmente nel rispetto delle precauzioni anti-covid.

“Ci ispiriamo da sempre ad un principio molto semplice – spiega Beppe Tesio, presidente PRO.CIVI.CO.S. – Lo si trova sulla guida laica al buon senso scritta da L. Ron Hubbard intitolata La Via della Felicità, ma fa parte di quelle regole universali che tutti conosciamo, come quella di dare il buon esempio. Facendolo si comincia a rispettare se stessi, si rispettano gli altri e si rispetta l’ambiente. La vita può essere più vivibile e più sicura, per tutti.”