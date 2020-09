Autoctono si nasce, Go Wine a Torino

LUNEDI’ 5 OTTOBRE 2020 StarHotel Majestic**** Corso Vittorio Emanuele II, 54 – Torino

Viste le vigenti norme Anti-Covid e la necessità di evitare assembramenti,

per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione

Dopo alcuni appuntamenti in città Go Wine riprende l’attività in hotel a Torino, dopo la pausa dettata dall’emergenza Covid, promuovendo per il secondo anno in città un appuntamento dedicato ai vini autoctoni italiani.

E’ un evento nel segno della ripresa: si svolgerà in sicurezza e con il rispetto delle disposizioni in corso: su prenotazione in tre diverse fasce orarie e con numeri contingentati; distanziamento, evitando assembramenti in sala, presenza di igienizzanti per le mani, utilizzo di mascherine…

E’ necessaria attenzione su questo punto: bisogna prenotare per un corretto svolgimento dell’evento e utilizzo degli spazi a disposizione!

Sarà possibile conoscere ed apprezzare una selezione importante di vini da vitigni autoctoni, con un panorama di etichette articolato, dando voce anche a varietà meno conosciute e da scoprire.

Questo evento si propone come importante appuntamento d’autunno di Go Wine a Torino e si lega a tante iniziative che hanno sempre visto l’associazione privilegiare la cultura e la comunicazione a favore dei vitigni-vini di territorio.

Nelle sale dello StarHotel Majestic sarà presentato un banco d’assaggio con una selezione di cantine italiane direttamente presenti; un’enoteca completerà il panorama della degustazione.

Ecco l’elenco in continuo aggiornamento delle cantine presenti direttamente a incontrare il pubblico, e delle etichette in degustazione al banco enoteca

Al banco d’assaggio, con i loro vini da raccontare, le cantine:

BRICCO MAIOLICA – Diano d’Alba (Cn)

CASCINA CARLOT – Coazzolo (At)

COLLE CIOCCO – Montefalco (Pg)

CONTINI – Cabras (Or)

DEZZANI – Cocconato d’Asti (At)

GIGANTE ADRIANO – Corno di Rosazzo (Ud)

LA MONTAGNETTA – Roatto (At)

LA SOURCE – Saint Pierre (Ao)

NEGRO GIOVANNI – Monteu Roero (Cn)

TENUTA SANT’ANTONIO – Colognola ai Colli (Vr)

VETRÈRE – Taranto (TA)

ZENI 1870 – Bardolino (Vr)

VINONOVO con le cantine:

CASA BACCICHETTO – Ponte di Piave (Tv)

IL COLLE – San Pietro di Feletto (Tv)

TENUTA SORSEI – Cavaion Veronese (Vr)

PICCOLE VIGNE DEL PIEMONTE con le cantine:

PIETRO CASSINA – Lessona (Bi)

FERRARIS – Castagnole Monferrato (At)

MARENGO MAURO – Novello (Cn)

TORRACCIA DEL PIANTAVIGNA – Ghemme (No)

VIRNA – Barolo (Cn)

E con la selezione di grappe di:

DISTILLERIA SIBONA – Piobesi d’Alba (Cn)





Nella sezione enoteca i vini:

ALESSANDRO DI CAMPOREALE – Camporeale (Pa)

Sicilia bianco Catarratto “Benedè” 2019

Sicilia bianco Grillo “Vigna di Mandranova” 2019

Sicilia Nero d‘Avola “Donnatà” 2018

CANTINA SOCIALE DI QUISTELLO – Quistello (Mn)

Lambrusco Mantovano “Rossissimo”

Quistello Rosso “80 Vendemmie”

CANTINE DEL NOTAIO – Rionero in Volture (Pz)

Aglianico del Vùlture Rosato “Il Rogito” 2019

Aglianico del Vùlture “Il Repertorio” 2017

CASCINA CASTLET – Costigliole d’Asti (At)

Barbera d’Asti Superiore “Litina” 2016

Monferrato Rosso “Uceline” 2013

CONSORZIO CLUB DEL BUTTAFUOCO STORICO – Canneto Pavese (PV)

Buttafuoco “I Vignaioli del Buttafuoco Storico” 2015

MARISA CUOMO – Furore (Sa)

Costa d’Amalfi Furore Bianco “Fiorduva” 2018

Costa d’Amalfi Furore Riserva 2016

Costa d’Amalfi Ravello Rosso Riserva 2016

FAUSTA MANSIO – Siracusa

Sicilia igt Moscato Bianco “Micol” 2019

I PASTINI – Locorotondo (Ba)

Valle d’Itria Igt Bianco d’Alessano “Cupa” 2019

Valle d’Itria Igt Minutolo “Rampone” 2019



I VIGNAI DEL CASAVECCHIA – Pontelatone (Ce)

Terre del Volturno Igp Pallagrello bianco 2019

Terre del Volturno Casavecchia Igp “Erta dei ciliegi” 2018

Casavecchia di Pontelatone “Prea” 2015

LUNAE BOSONI – Castelnuovo Magra (Sp)

Liguria di Levante Igt bianco “Labianca” 2019

Colli di Luni Vermentino “Etichetta Nera” 2019

Liguria di Levante Igt rosso “Vermentino Nero” 2019

MANCINELLI STEFANO – Morro d’Alba (An)

Verdicchio dei Castelli di Jesi Superiore 2019

Lacrima di Morro d’Alba Superiore 2018

MARENGONI – Ponte dell’Olio (Pc)

Colli Piacentini frizzante “Valnure” 2019

Gutturnio Superiore “Migliorina” 2019

Gutturnio Riserva “Farosa” 2015

PALTRINIERI – Sorbara (Mo)

Lambrusco dell’Emilia “Solco” 2019

Lambrusco di Sorbara “Leclisse” 2019

Lambrusco di Sorbara “Radice” 2019

SCUBLA ROBERTO – Premariacco (Ud)

Colli Orientali del Friuli Ribolla Gialla 2019

Colli Orientali del Friuli Refosco dal Peduncolo Rosso 2017

STANIG – Prepotto (Ud)

Colli Orientali del Friuli “Ribollicine” 2019

Colli Orientali del Friuli Friulano 2019

Colli Orientali del Friuli Schioppettino di Prepotto 2017

SU’ENTU – Sanluri (Vs)

Vermentino di Sardegna “Su’ Orma” 2019

Vermentino di Sardegna “Su’ Imari” 2019

Bovale “Marmilla” 2018

Cannonau di Sardegna “Su’Anima” 2018

VITI, VIGNAIOLI IN TERRE DI IRPINIA con le cantine:

CANTINA DEL BARONE – Cesinali (Av)

Campania Fiano “Paòne” 2019

Campania Fiano “Particella 928” 2018

CANTINE DELL’ANGELO – Tufo (Av)

Irpinia Coda di Volpe “Dell’Angelo” 2018

Greco di Tufo “Miniere” 2018

Greco di Tufo “Torrefavale” 2018

IL CANCELLIERE – Montemarano (Av)

Irpinia Aglianico “Gioviano” 2017

Taurasi “Nero Né” 2015



Programma, orari e modalità di prenotazione:

Come detto per garantire la sicurezza dei partecipanti gli ingressi saranno contingentati e su prenotazione. Per permettere a un numero maggiore di persone di accedere al banco di assaggio, la degustazione verrà divisa in 3 turni a cui sarà obbligatorio attenersi.



Orari e turni di degustazione

Ore 15,30 -18,00: Anteprima: degustazione riservata esclusivamente ad operatori professionali qualificati (giornalisti del settore enogastronomico, soggetti riconosciuti che operano in enoteche, ristoranti, wine bar: una persona per locale, salvo motivate eccezioni)

L’accredito avviene tramite mail e prenotazione e conferma scritta da parte di Go Wine della stessa.

Si potranno accreditare professionisti.

Ore 18,00-20,00: primo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati

Ore 20,00–22,00: secondo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati

Il costo della degustazione per il pubblico è di € 20,00 (€ 12,00 Soci Go Wine, rid. soci associazioni di settore € 16,00). L’ingresso sarà gratuito per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari). L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2021.

Per partecipare alla degustazione è obbligatoria la prenotazione contattando Go Wine alla mail stampa.eventi@gowinet.it entro le ore 12 di lunedì 5 ottobre e verrà richiesto il pagamento anticipato. Le prenotazioni verranno accettate e fino a esaurimento dei posti in piedi disponibili.

Al presente link è possibile scaricare il modulo per la prenotazione