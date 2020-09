E’ ancora senza identità il pedone travolto e ucciso da un’auto nella notte sulla Tangenziale Sud di Torino.

L’uomo, che è morto sul colpo nell’incidente, stava camminando lungo la superstrada nei pressi dell’area di servizio Nichelino in direzione sud. Una vettura non è riuscita ad evitare l’impatto e il conducente del veicolo ha chiamato i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il pedone. La polizia cerca di risalire alle generalità della vittima.