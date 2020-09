Volontari in Borgo Vittoria

Riceviamo e pubblichiamo / Proprio in questi giorni i Ministri Volontari di Scientology, che a Torino hanno fondato l’associazione di protezione civile PRO.CIVI.CO.S. onlus, stanno prestando servizio per varie esigenze cittadine

Tra queste il supporto ai progetti di sostegno a persone senza fissa dimora, la supervisione delle tende allestite nei pressi degli ospedali e le attività di informazione agli aspiranti studenti universitari sui protocolli anti-covid in occasione dei test d’ingresso che si stanno svolgendo in questo periodo. Durante la Festa di Borgo Vittoria che si terrà domenica 13 in via Vibò a partire dalle 09.00, presenteranno al territorio le loro attività e divulgheranno informazioni sull’iniziativa “StayWell” (Stai Bene), basata sul principio – condiviso dallo stesso fondatore di Scientology L. Ron Hubbard – che “vale più un grammo di prevenzione che una tonnellata di cura”: un principio universale, ma troppo spesso dimenticato che andrebbe adottato in ogni attività umana.