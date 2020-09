Sarà presentato sabato 12 settembre alle ore 19 nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie il volume Madonnari nel cuore.

Ex voto 2020, a cura di Paola Artoni e Paolo Bertelli, edito nella collana «Esercizi d’Arte» da Universitas Studiorum di Mantova. Durante i mesi più duri della pandemia e nella fase più buia del lockdown gli storici dell’arte Paola Artoni e Paolo Bertelli, da anni studiosi del santuario della Beata Vergine delle Grazie presso Curtatone, hanno ideato e curato un progetto condiviso con il rettore del santuario e con la diocesi di Mantova, in primis il Vescovo monsignor Marco Busca.

Nel 1399 questo santuario venne rifondato da Francesco I Gonzaga come supplica

alla Madonna per la fine della peste e, allo stesso modo, oggi l’arte invoca la fine

della pandemia e diventa preghiera per i morti, i malati e i guariti. Il progetto,

voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale di Curtatone, ha visto la

direzione artistica di Mariano Bottoli, Maestro madonnaro protagonista da oltre

quarant’anni dell’Incontro di Grazie. A lui il compito di ideare un polittico, alto 9 e

largo 7,50 metri, composto da 12 tele che riecheggiano la struttura dell’impalcato

ligneo che si trova alle pareti della basilica, e di selezionare gli undici colleghi, tra

i migliori artisti madonnari del panorama internazionale, che si sono occupati di

altrettanti scomparti del polittico. Sono: Victor Boni, Vera Bugatti, Mariangela

Cappa, Liliana Confortini, Fabio Maria Fedele, Gabriele Ferrari, Ketty

Grossi, Simona Lanfredi Sofia, Tiberio Mazzocchi, Anna Salvaterra,

Valentina Sforzini. Ne è nata un’opera che, per certi versi, evoca il modus

operandi del “Giudizio Universale” realizzato a più mani dai madonnari nel 1991

per accogliere papa San Giovanni Paolo II a Grazie, durante la sua visita in terra

mantovana. Il programma iconografico è un continuo rimando alla storia del

santuario: al vertice si trova l’Assunta, poi vi sono la basilica, l’icona della Beata

Vergine qui venerata e la posa della prima pietra della chiesa; quindi i santi della

peste San Rocco e San Sebastiano e i santi legati a Grazie: San Bernardino che

qui predicò esattamente sei secoli fa, San Pio X che amò questo luogo al tempo

del suo vescovato a Mantova e lo stesso papa San Giovanni Paolo II. A

rappresentanza dei madonnari è stato scelto Toto de Angelis in arte Straccetto,

indimenticabile e carismatico artista scomparso qualche anno fa.

Il volume, pubblicato in italiano e in inglese, documenta con il reportage

fotografico di Marina Tomasi l’elaborazione delle singole tele alla loro distesa sul

pavimento nella navata deserta del Santuario, dalla benedizione delle opere e

degli autori da parte del rettore all’allestimento del grande polittico nella

Sagrestia del Santuario. Dopo i saluti istituzionali di Comune, Diocesi, Rettorato e

dello sponsor Rotary Andes Virgilio Curtatone, seguono i testi critici, oltre che dei

curatori Paola Artoni e Paolo Bertelli, di mons. Marco Busca, vescovo di Mantova;

dell’arch. Don Stefano Savoia, direttore del settore Beni Culturali della Diocesi;

di Peter Assmann, già direttore del Complesso museale Palazzo Ducale di

Mantova e attualmente direttore dei Musei del Tirolo di Innsbruck.