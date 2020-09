Caso Pasquaretta, chiesta l’archiviazione per la sindaca Appendino

La gip di Torino Luisa Minutella ha accolto la richiesta di archiviazione per la sindaca Chiara Appendino per il reato di concorso in peculato,

in relazione all’inchiesta sulla consulenza al suo ex portavoce, Luca Pasquaretta, assegnatagli dalla Fondazione per il libro, per 5mila euro, poi restituiti, che Pasquaretta aveva ottenuto nel 2017 quando lavorava per la sindaca, per un’attività che in realtà non avrebbe svolto.