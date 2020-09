Scuola, alcuni studenti sono già tornati in classe

Tra tanti problemi irrisolti, come il nodo degli insegnanti mancanti, gli alunni di alcune scuole sono già in classe da oggi, in attesa della ripartenza generale del 14 settembre

Si tratta degli studenti delle prime classi di primaria della Coppino, dell’Ic Foscolo dell’Ic Nigra, dell’Alvaro-Gobetti, delle scuole medie del Convitto Umberto I, di alcune classi del liceo classico D’Azeglio. Da oggi rientrano in aula per il Piano integrativo che riguarda fasce di programma che non resta stato possibilità realizzare con la didattica a distanza