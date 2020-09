Agli Artigianelli l’appello per il “No”

“Tre ragioni per votare No”

E’ questo il titolo di un ‘appello’ per il No in vista del prossimo referendum sul taglio dei

parlamentari che sarà presentato in una Conferenza stampa lunedì 7 settembre alle 11,30

a Torino presso il Collegio Artigianelli, Corso Palestro 14.

Il documento è stato promosso da un gruppo di cattolici democratici e popolari torinesi, e

ha subito trovato adesioni in altri ambiti politico-culturali della Città e della Regione. E’

aperto alla sottoscrizione da parte di tutti coloro che ne condividono il contenuto, in difesa

della nostra Costituzione, della democrazia rappresentativa, della centralità e

autorevolezza del Parlamento.

Alla conferenza stampa saranno presenti alcuni tra i promotori e sottoscrittori del

documento per illustrarne e discutere i contenuti”.

Giampiero Leo

Giorgio Merlo

Alessandro Risso