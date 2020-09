Schianto nel pomeriggio sulla provinciale 134 tra Pralormo e Carmagnola, nella frazione di Ternavasso, nel comune di Poirino.

È morto l’avvocato Antonio Dionisio, di 82 anni, alla guida di una Audi che ha perso il controllo forse per un malore del conducente ed è finita prima contro un albero e poi in un fosso. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo.