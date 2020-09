I premi di Montagnedoc ai migliori sportivi

Gianluca Rulfi migliore allenatore piemontese. La premiazione si è svolta a Sestriere e Stefano DAlmasso miglior skiman piemontese di coppa del mondo.

Le designazioni sono state fatte dallo Sci Club Gis Giornalisti Italiani Sciatori per i riconoscimenti istituiti dal gruppo Montagnedoc, consegnati nella cerimonia di premiazione nella giornata di sabato 29 agosto, a Sestriere. Gli Allenatori – Premio Montagnedoc è un evento realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte, l’Uncem, l’Arpiet, la Camera di commercio di Torino, la FISI, il Collegio Maestri di Sci del Piemonte, l’AMSAO, l’Università di Torino (Unito e SUISM), l’Atl Turismo Torino e provincia e lo Sci Club GIS-Giornalisti Sciatori Italiani, che, come detto, ogni anno indica i nomi dei vincitori del premio. Sabato