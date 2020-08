Ruffino (Fi): “La priorità sia il lavoro”

“ La vera priorità adesso sia il lavoro. Le imprese avrebbero bisogno di maggiori certezze.

Preoccupa invece che il governo ancora non abbia un piano preciso per rilanciare il Paese, creare opportunità lavorative e sostenere le attività produttive e le tante famiglie in difficoltà. Stiamo assistendo a molta sofferenza e a gesti drammatici come il recente caso di un ristoratore suicida distrutto dal lockdown. Invece di provvedere con azioni concrete che creino occupazione , il governo si limita a nominare consulenti giocando con le consultazioni di presunti esperti. La percezione è quella di avere a disposizione le risorse, come il Sure, ma non una strategia reale. All’Italia è riservata la quota più alta del Sure, poco più di 27 miliardi di euro, che dovrà servire innanzitutto a prolungare la cassa integrazione. Sono però necessarie le riforme, punto di partenza per accedere ai contributi a fondo perduto e ai prestiti del Recovery Fund. Oltre ai bonus per investire servono certezze nel futuro. Il rilancio potrà avvenire solo attraverso un progetto chiaro che si ponga degli obiettivi concreti. Il governo sembra invece vivere alla giornata. Oggi è così e del domani non v’è certezza”. Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.