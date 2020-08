Anche la senatrice Casolati ha preso un bonus

Questa volta è un altro bonus, quello della Regione Piemonte . Ma pur sempre di bonus (da 1500 euro) si tratta.

Lo ha incassato, ma poi restituito, la senatrice e pasionaria torinese della Lega, Marzia Casolati, titolare di una gioielleria a Porta Palazzo.

I vertici del Carroccio hanno già annunciato che sarà sospesa dal partito.

Intanto il suo nome si aggiunge alla lista dei furbetti – politici di destra e sinistra – che hanno tentato di beneficiare degli aiuti per le aziende in difficoltà per il Covid.