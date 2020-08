Incidenti mortali, vittime due motociclisti

Un motociclista e‘ morto questa mattina in tangenziale e la passeggera che si trovava con lui è rimasta ferita ed è stata soccorsa dall’elicottero del 118.

L’incidente si è verificato nei pressi dell’uscita per la statale 20, in territorio di Nichelino. Non è ancora chiara la dinamica e sta indagando la polizia stradale. L’altro incidente è avvenuto in corso Orbassano dove è morto un 50enne che guidava una moto Aprilia scontratasi con una Fiat Panda. In base alle prime verifiche la moto viaggiava in direzione di piazza Pitagora sarebbe finita sulla corsia opposta.