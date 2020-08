Caro Direttore,

in relazione alla notizia pubblicata in data odierna sul “Torinese” desidero precisare che la risalita meccanizzata che conduce al Castello, non funzionante, è un progetto della Città di Rivoli che la ha in gestione.

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea non ha infatti alcuna competenza al riguardo ma auspica che la Città di Rivoli possa presto risolvere il problema.

Manuela Vasco

Responsabile Ufficio stampa Castello di Rivoli