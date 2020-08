La Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale di Champions League in uno Stadium senza pubblico

Non è stato sufficiente vincere 2-1 nella gara di ritorno a Torino dopo che l’andata era stata vinta per 1-0 dai francesi. Il Lione è stato in vantaggio al 12′ pt con Depay, su rigore. Poi al 43′ il pareggio bianconero con Cristiano Ronaldo, ancora su rigore. CR7 ha segnato nuovamente al 15′ del secondo tempo.