A proposito di Enrico Berlinguer. Sicuramente uno dei più bravi e capaci politici del novecento

italiano. Uno dei più bravi politici italiani in un contesto di bravi politici italiani. Enrico Berlinguer

ora tirato per la giacchetta per giustificare l’attuale insipienza. Ovviamente con la domanda:

come mai siamo caduti così in basso? Qualità dell’attuale classe politica decisamente

scarsa ed ignorante. Non tutta la classe politica, ma nella sua stragrande maggioranza,

decisamente sì. Viceversa, per l’appunto, l’ intera classe politica di allora faceva del sapere un

argomento irrinunciabile del proprio agire politico.

In particolare, in quegli anni si faceva la gavetta studiando, studiando, studiando. Altro contesto,

indubbiamente. Una classe politica che sceglieva i propri successori. Almeno nel Partito

Comunista. La famosa formazione dei quadri. Non era solo orientamento ideologico o

indottrinamento, ma anche, se non soprattutto formazione e studio.

Enrico Berlinguer fece pure la galera in Sardegna perché sobillatore, e nel mentre studiava e si

laureava. Con la solita ironia Giancarlo Pajetta raccontava che, sia in galera come al confino agli

antifascisti come ai comunisti non gli rimaneva altro di studiare e leggere tutto quello che era

possibile leggere.

Berlinguer vedeva il giovane Massimo D’Alema un suo possibile successore. Sapere fa rima con

intelligenza. Enrico Berlinguer che ha avuto le palle di dire ai sovietici a Mosca: è esaurita la spinta

propulsiva della rivoluzione d’Ottobre. Letta in un altro modo, cari compagni del Pcus non la fate

più da padrone, ed io mi sento più sicuro sotto l’ombrello della Nato.

Altro che strappo, era proprio una rottura, che comunque Berlinguer non riuscì a portare a

termine, e non solo per la sua prematura morte.

Qualcosa nel suo intimo doveva essere successo dopo il 3 ottobre del 1973 sulla strada

per l’aeroporto di Sofia. I comunisti bulgari lo volevano morto ed i mandanti erano i russi. Non

ci sono dubbi. Il primo ad esserne convinto era proprio lui. Volle immediatamente rientrare.

In Bulgaria non si sentiva sicuro. Lo stato (borghese) italiano mandò un aereo salvandolo dai

comunisti. Pazzesco, no? La conseguenza è che si sentiva più al sicuro da questa parte del

mondo che non da quell’altra. Ci mise una decina di anni a compiere lo strappo finale. Il 50 % della Lunga marcia verso

la democrazia era un fatto compiuto. Portava a compimento la via italiana al socialismo di

togliattiana memoria. Altro grande comunista e grande antisovietico. Ma non si poteva e

soprattutto non si doveva dire. Il popolo non doveva sapere. Grande contraddizione, indubbiamente.

Nilde Jotti con i suoi garbatissimi modi raccontò di questo episodio. Palmiro Togliatti era reduce

da un incontro con i sovietici a Mosca. Avevano animatamente discusso delle conseguenze

internazionali dell’invasione dell’Ungheria. Pubblicamente Togliatti l’ aveva appoggiata.

Viceversa nelle riunioni riservate decisamente condannata. A Botteghe Oscure qualcuno aveva

osato criticare il Migliore (Togliatti). Dovevi essere più esplicito e radicale nelle critiche.

Dopo un po’ Togliatti, spazientito replicò: è già tanto che ci hanno fatto ripartire.

Lapidario, non ammetteva repliche.

Dunque, qualcosa di simile accadde a Berlinguer. Mi sono sempre chiesto con quale animo i

segretari del Pci rientravano in ITALIA dai loro compagni. In Fondo la verità è pur sempre la verità.

Ed in fondo, pur per nobili motivi la occultarono. Addirittura, oggi, Emanuele Macaluso

precisa: nel raccontarmi i fatti in Bulgaria mi chiese di non dire niente alla famiglia. Un dramma

nel dramma. La componente filosovietica era sempre presente nel PCI.

Quella ufficiale di Armando Cossutta e quella strisciante dei compagni che tenevano ancora

le foto di Stalin appese ai muri della Sezione. Stalin (erroneamente) era considerato il capo

della Rivoluzione d’ Ottobre. Oramai è noto ai più che dopo la morte Lenin divulgò il suo

testamento in cui non voleva Stalin Segretario del partito.

I comunisti, direi quasi tutti i comunisti furono divisi tra verità ed opportunità politica. Il più

delle volte in buona fede, ma sta di fatto che verità ed opportunita’ prendevano strade opposte.

Non arrivo a dire che comunismo e democrazia sono un ossimoro. I comunisti furono una

componente fondamentale e maggioritaria nella Resistenza contribuendo alla formazione della

Repubblica Italiana e democratica. Nessuna retorica se si sottolinea che morirono per tutto

questo. Non a caso in Italia ci fu il più forte partito comunista occidentale. Forte elettoralmente

ed organizzativamente. L’ Italia ha (probabilmente) più comuni di tutto il mondo. Orbene in ogni

comune c’era una sezione del PCI. Ha governato, generalmente bene, almeno 2 terzi della

popolazione. Questo lo si deve anche ad uno straordinario e per certi versi mitico uomo politico

come Enrico Berlinguer.

Arrivò alle soglie del potere statuale dopo le elezioni del 1976. Il governo delle astensioni e delle

larghe intese.

Esperienza che durò poco. Nel 1979 si rivotò. Tutti i ministri furono democristiani ed i comunisti

non entrarono nella stanza dei bottoni. Sempre Enrico Berlinguer ci tentò in tutti i modi di dare

un futuro governativo al PCI. Assolutamente non per brama di potere. Per realizzare quella

via italiana al socialismo realizzando le riforme di struttura, come si diceva allora. In altre

parole una via rivoluzionaria pacifica al socialismo. Non più la presa del Palazzo d’Inverno con

i fucili dati al popolo, ma con il voto del popolo. Come hanno fatto i Laburisti in Inghilterra o i

socialdemocratici in Germania. Il Pci arrivo anche al 33% superando per la prima ed unica volta la

Dc per le elezioni europee, proprio quando Enrico Berlinguer morì nel 1984. Una via democratica

al socialismo presupponeva un Pci ” un po’ meno comunista ed un po’ più socialdemocratico.

Fantastico? Forse, quasi sicuramente nell’intima convinzione che la Storia non si fa con i se

ed i ma. C’ era un problema di credibilità del comunismo in quanto tale che (direi) neanche Enrico

Berlinguer avrebbe potuto risolvere. Anni dopo ci fu la prova provata di queste asserzioni.

La caduta del Muro di Berlino e la volontà Occhettiana di voler fare la cosa.

Poca cosa fu Rifondazione Comunista, sciogliendosi come neve al sole.

Sono passati trent’anni da quel tentativo di rinnovare la sinistra italiana. Anche questo

un nobile tentativo non riuscito. La grandezza di Enrico Berlinguer sta anche nell’averci tentato.

I limiti (forse) non erano in lui ma nella situazione oggettiva e per l’appunto nel totale fallimento

del sistema sovietico. Fallimento che forse affondava nella stessa rivoluzione d’ ottobre.

Rimangono sicuramente i valori di quella cultura politica come eguaglianza e ridistribuzione delle

ricchezze del pianeta. Enrico Berlinguer fu un politico che rappresentò ed incarnò quei nobili

valori. Questa, comunque, è un’altra storia.

Patrizio Tosetto