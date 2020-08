Un luglio intenso per la Guardia costiera del lago Maggiore

Dal Piemonte / Ben 36 persone assistite e 12 unità soccorse nelle acque del Lago Maggiore da parte dei militari della

Guardia costiera nel corso del primo mese di attività del 2020.

Un impegno votato al soccorso e alla

salvaguardia della vita umana nelle acque lacustri che passa anche dal rispetto delle norme a tutela

della sicurezza: 62 i controlli alle unità da diporto intercettate in navigazione sul Lago, ai quali sono

seguite 9 sanzioni per violazioni della normativa sul diporto.

Lesa, 31 luglio 2020 – Le attività del 2° Nucleo mezzi navali della Guardia costiera del Lago Maggiore

hanno registrato il primo intervento di soccorso lo scorso 08 luglio, quando il battello d’altura veloce

GC-A72 ha intercettato un’unità in vetroresina con 5 persone italiane a bordo nei pressi dell’abitato di

Laveno-Mombello (VA) e con motore in avaria. Dopo un intervento tecnico da parte dei militari per far

ripartire il motore dell’unità, questa era scortata sino al vicino porticciolo di “Porto Labieno” dove gli

occupanti potevano così sbarcare senza ulteriori difficoltà.

Dagli specchi acquei prospicienti la costa piemontese a quelli della costa lombarda, numerosi sono stati

gli interventi che in questo primo mese di attività hanno interessato la Guardia costiera. Spesso, infatti,

i militari sono stati chiamati a dare assistenza a unità rimaste in avaria nel bel mezzo del lago. La

rapidità d’intervento unita alla conoscenza degli apparati di bordo e di propulsione degli esperti

equipaggi della Guardia costiera hanno consentito di portare rapidamente a conclusione ogni

emergenza e, quindi, permesso di evitare ai diportisti di assumere maggiori rischi per il prolungarsi

dello stato di difficoltà. Tra le attività operative di maggior rilievo per le condizioni d’intervento, e a

titolo di esempio, si segnalano:

 Il giorno 25 Luglio 2020, a seguito di segnalazione il GC-A72 si recava in zona Cannero Riviera (VB)

per soccorrere alcuni bagnanti in difficoltà. La segnalante, a bordo di un natante, riferiva che il

coniuge, tuffatosi in acqua per recuperare i tre figli, non riusciva a ritornare a bordo a causa della

corrente. La donna, incapace di manovrare l’unità in navigazione, chiedeva saggiamente aiuto

all’Autorità coordinatrice delle operazioni di soccorso. Giunto in zona, il battello GC-A72,

coordinando anche gli altri natanti presenti in zona, recuperava i quattro naufraghi che venivano

successivamente trasbordati sulla propria unità, impauriti, ma incolumi;

 Nella notte del 26 luglio, su segnalazione della Stazione Carabinieri di Luino (VA), la Motovedetta CP

701 portava assistenza a un’unità in avaria al traverso dell’Hotel Dino in località Baveno (VB). Giunta

in loco, l’unità della Guardia costiera procedeva al trasbordo in piena notte dei 6 occupanti (2

italiani e 4 tedeschi) per poi sbarcarli, in piena sicurezza, presso la località di soggiorno degli stessi.

Intensa, dunque, l’attività dei militari della Guardia Costiera che resta principalmente finalizzata a

garantire il soccorso e la salvaguardia della vita umana nelle acque del Lago Maggiore per tuto il

periodo estivo e che, quest’anno, proseguirà fino al 15 Settembre.

Giova, con l’occasione, ricordare che per richiedere assistenza in mare e sui laghi Maggiore e del Garda

è attivo, 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, il Numero Blu 1530 ovvero, nelle aree già coperte

dal servizio, il Numero Unico per le Emergenze 112.***