Torino Roma 2-3, parla Longo

Il match tra Torino e Roma si è concluso 2-3. Ecco le dichiarazioni di Moreno Longo su Sky:

“Penso che il gruppo oggi ha dimostrato di essere vivo: anche oggi contro la Roma ha giocato una partita a viso aperto ribattendo colpo su colpo con le energie a disposizione. Bisogna ricordare che nella classifica dei giocatori con più minutaggio nelle prime posizioni ci sono diversi nostri giocatori”. Il ct aggiunge su Torino Channel: “questa partita ci ha dato la sensazione di avere visto una squadra scesa in campo con l’intento di fare una buona gara contro una grande Roma in piena salute. La squadra ha cercato di ribattere colpo su colpo, con grande impegno, nonostante non avesse nulla da chiedere alla classifica, dato che siamo già salvi. Avevo chiesto ai ragazzi di dare il massimo e sono contento che lo abbiano dimostrato in campo”.