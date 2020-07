Scuola infanzia, Ruffino (Fi): “Risorse vere e assunzioni, non promesse”

“Dunque, finalmente il governo si accorge delle scuole dell’infanzia. Il ministro Azzolina ha annunciato che non solo riapriranno anch’esse a settembre ma che gli insegnanti necessari saranno reclutati anche tra gli studenti non ancora laureati, con buona pace della formazione di entrambi, bambini e futuri insegnanti. I conti presto si fanno.

Per garantire il distanziamento sociale ai 900 mila bambini della scuola dell’infanzia infanzia servirebbe suddividerli in 60 mila gruppi. Per garantire il tempo pieno alle famiglie, 60 mila gruppi significa almeno 120 mila docenti.

Attualmente, gli insegnanti sono 87 mila e, dunque, per far ripartire l’infanzia servono almeno 33mila docenti su tutto il territorio nazionale. Per fare tutto ciò serve uno stanziamento economico gigantesco. Al momento, il governo ha promesso un miliardo di euro, promesso non concesso, per tutti gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria. Come, dove e quando pensa il ministro dell’Istruzione di reperire le risorse? Il rischio vero è che l’orario delle scuole dell’infanzia dovrà essere drasticamente ridotto se non si investono, ora e subito, risorse adeguate, procedendo rapidamente alle assunzioni. Ricordiamo al ministro che settembre è domani e le famiglie italiane non possono essere abbandonate a sé stesse”.

Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.