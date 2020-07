Si vive un’atmosfera di tensione in casa granata dopo la sconfitta.

E non mancano le critiche all’arbitraggio lanciate dal tecnico Longo

”Di solito si fa finire l’azione e dopo si va a vedere cosa è successo – ha detto il tecnico granata facendo riferimento alla rete non convalidata dato che il gioco era fermo – io non parlo di alibi: è però la seconda o la terza volta in cui affrontiamo un avversario che nelle gambe ha un giorno di riposo in più”.