Giachino: “La nuova Ztl? Una mia proposta del 1991”

“Nuova proposta ZTL di APPENDINO e LA PIETRA riprende il modello OSLO che io proposi al Comune di Torino”

Sono lieto che dopo aver sbattuto contro il muro dei commercianti torinesi su una ipotesi di ZTL che avrebbe ancor più depresso la economia torinese di quanto non lo sia già e avrebbe messo in difficoltà il commercio torinese che da anni vive e paga il declino della economia cittadina, rilevo con piacere la nuova proposta di ZTL con pagamento a tempo consumato che riprende il modello OSLO che io proposi alla Città di Torino nel 1991 come può testimoniare un servizio molto documentato di Barbara BECCARIA della Agenzia ANSA. Ovviamente saranno determinanti orari e prezzi ma questa ipotesi coniuga meglio fruizione della Città e mobilità Urbana.

Mino Giachino

SìTav SìLavoro