Tav, Allasia: “Basta ambiguità e violenze”

"Basta ambiguità è ora di arrestare questi violenti. L'ennesimo assalto in queste ultime ore al cantiere Tav, è la dimostrazione che ci troviamo di fronte a dei delinquenti che non cercano nessuna forma di dialogo.

Esprimo massima solidarietà alle nostre forze dell’ordine, aggredite ancora una volta dai soliti idioti che non sanno nemmeno cosa sia la Tav, ma per loro ogni scusa è buona per sfogare il loro stupido fanatismo”.

Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, dopo i disordini di oggi al cantiere Tav di Chiomonte, che hanno provocato il ferimento di un agente di polizia.