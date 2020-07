Ci scrive la Segreteria dei Liberi Elettori Piemonte: “ Doman, duminica 19 ëd luj, a l’è festa nassional an Piemont”

Aj 19 ëd luj 1747 a l’avìa avù leu su al Còl dl’Assièta, na bataja bin sagnosa antra le armeje àustro-piemontèise e cole franch-ëspagneule.

Ij fransèis ch’a j’ero tanti ‘d pì che noi, a l’avìo atacasse ‘nsima a coj brich.

La situassion a smijava dësperà; an rivandje nen a rege ‘l furor dij nimis, l’ëstat magior a l’avìa dait l’ordin al cont San Sebastian ëd batse an artreta. A l’era staita memorabil la reassion dël cont, che për bin 3 vòte a l’avìa dësubidì a j’ordin dij superior, an replicandje an piemontèis, con cola frase, ancor ancheuj, carìa d’efet e ‘d sugestion: “nojautri da si i bogioma nen… an facia ai nimis i voltoma pa le spale’.

Parej chiel e so òmi a j’ero rëstà lì an prima linia, oponend n’arzistensa gorëgna ch’a l’avìa obligà ij nimis a chité l’atach.

Cola vitòria a l’ha arpresentà për ël Piemont un dij moment pì àut ëd soa libertà e ‘d cossiensa nassional piemontèisa. Con cola vitòria i l’avìo gità le bas për la formassion dël Piemont modern.

Për selebré l’aniversari ‘d cost epich conflit minca ann a l’ha leu an sij brich ëd l’Assièta la festa dël Piemont. Sa festa-sì a l’è staita vaire vòte contestà, dzoratut ant ij darié agn, për so taj ‘iper-italianista’, tutafait avuls a sto event istòrich ch’a l’è pre-unitari e a rësguarda mach ël Piemont e soa sovranità.

St’ann-sì ciajrament la festa a l’ha faran nen, an càusa a la crisi sanitaria motbin frosa ch’a l’ha boversà ‘l Piemont e tut ël mond, sia da na mira emotiva che econòmica. Ma l’è n’ann particolar ëdcò përchè a capita l’arcorensa dij 50 agn da l’istitussion dla Region e 15 da l’aprovassion dl’ëstatut regional.

A l’è giusta për sòn che Liberi Elettori Piemonte a propon l’inissiativa: “Mi i espon-o me drapò/Io espongo la mia bandiera”, anvidand tuti ij sitadin dël Piemont a pendì ‘ns ël pogieul o fòra da la fnestra ‘l drapò istòrich dël Piemont, un dij simboj pì antich e identitari ‘d nòsta comunità. Un cit gest ma amportant, për esprimi ‘d solidarietà e àuzinansa a le famije piemontèise ch’a l’han avù ‘d deul o ch’a l’han perdù ‘l travaj.

A sarà ‘dcò na manera pr’arcordé che nòstr Piemont a l’è pa mach un gris organism ministrativ ch’a-j manda giù a Roma nòste arsorse fiscaj, nonpà na comunità identitaria, un pòpol, che istoricament a l’è sempe sentusse diferent sia da l’odià e amà Fransa sia da j’ëstaterej italian pre-unitari

Domani, domenica 19 luglio, è festa nazionale in Piemonte.

Il 19 luglio 1747 infatti si svolgeva presso il colle dell’Assietta una sanguinosa battaglia tra le truppe austro-piemontesi e quelle franco-spagnole.

Le truppe francesi, numericamente assai superiori, ci attaccarono su quelle alture.

La situazione sembrava disperata; non riuscendo a contenere l’impeto dei nemici, lo stato maggiore ordinò

al conte San Sebastian di abbandonare la Testa dell’Assietta e di ripiegare su posizioni più favorevoli.

Memorabile fu la reazione del conte, che per ben 3 volte disobbedì agli ordini, replicandogli in piemontese

con quella frase , ancora oggi, carica di effetto e suggestione: “nojautri da si i bogioma nen… an facia ai

nimis i voltoma pa le spale’

I suoi uomini rimasero pertanto in prima linea opponendo una strenua resistenza che costrinse gli

attaccanti alla capitolazione.

Quella vittoria rappresentò per il Piemonte uno dei momenti più alti di libertà e di coscienza nazionale

piemontese. Con quella vittoria si gettarono le basi per la formazione del Piemonte moderno.

Per celebrare l’anniversario dell’epico scontro ogni anno si svolge sulle alture dell’Assietta la ‘Festa del

Piemonte’. La festa è stata spesso contestata soprattutto negli ultimi anni per il suo taglio ‘iper-italianista’,

assolutamente avulso a questo evento storico, pre-unitario, che riguarda unicamente il Piemonte e la sua

sovranità.

Quest’anno chiaramente la festa non si terrà, causa la pesante crisi sanitaria in corso,

che ha sconvolto il Piemonte e tutto il mondo, sia dal punto di vista emotivo che economico. Ma è un anno

particolare anche perché ricorre il 50 esimo anniversario dell’istituzione della Regione, e il 15esimo

dall’approvazione dello statuto regionale.

Per tutte queste ragioni Liberi Elettori Piemonte propone l’iniziativa: “Io espongo la mia bandiera/ Mi i espon-o me drapò”,

esortando tutti i cittadini del Piemonte ad appendere sul proprio balcone o fuori dalla finestra il drapò

storico del Piemont, uno dei simboli più ancestrali e identitari della nostra comunità.

Un piccolo grande gesto, un modo per esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie piemontesi che hanno

vissuto dei lutti o hanno perso il lavoro.

Ma sarà altresì un modo per ricordare che il nostro Piemont non è solo un grigio ente amministrativo che

invia le nostre risorse fiscali a Roma, ma una comunità identitaria, un popolo che storicamente si è sempre

sentito diverso sia dall’odiosamata Francia sia dal mosaico degli staterelli italiani preunitari

La Segreteria dei Liberi Elettori Piemonte