Victoria’s Secret apre al Torino Outlet Village

Un altro celebre marchio internazionale del panorama fashion si aggiunge al brand mix prestigioso offerto da Torino Outlet Village, il luxury outlet che si trova alle porte della città di Torino.

Sabato 18 luglio, Victoria’s Secret (VS), il marchio di lingerie leader nel mondo, noto per le sue sfilate con supermodel quali Candice Swanepoel, Barbara Palvin e Taylor Hill, aprirà in partnership con Percassi il terzo store italiano con l’assortimento completo del brand, all’interno di Torino Outlet Village.

Con quasi quarant’anni di design e innovazione del reggiseno, Victoria’s Secret offre una vasta gamma di collezioni ponendo una particolare attenzione alla vestibilità, allo stile e al comfort delle donne.

Victoria’s Secret ha scelto Torino Outlet Village perché, grazie alla sua posizione strategica a soli 10 minuti dalla città di Torino e a meno di un’ora da Milano, il Luxury Outlet è diventato, in solo 3 anni dall’apertura, una vera e propria shopping tourism destination. Posizionato direttamente sull’autostrada Milano-Torino che porta alle località balneari della riviera ligure, ben connesso con i valichi e le località di montagna particolarmente gettonate da turisti provenienti dai paesi europei di confine, Torino Outlet Village negli anni ha conquistato sempre più la fiducia della clientela piemontese ed è entrato negli itinerari di viaggio dei turisti europei ed extra-europei che visitano il Bel Paese.

OFFERTE DI PRODOTTO

Lo store offrirà un’ampia selezione di bra, slip e pigiameria firmati Victoria’s Secret. Saranno disponibili tutte le collezioni di lingerie per le quali Victoria’s Secret è conosciuta, compresi Dream Angels, Very Sexy, T-Shirt Bra, Sexy Illusions e Body by Victoria, e la linea sportiva Victoria Sport.

A completare la gamma di prodotto saranno presenti le linee di fragranze, insieme alla linea beauty Victoria’s Secret PINK.