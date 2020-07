Softball, arriva da Cuba il pitching coach Julio Andres La Rosa Zequiera

Arriva dalla lontana Cuba il pitching coach Julio Andres La Rosa Zequiera, importante rinforzo nel dugout della Reale Mutua Rebels Baseball Softball.

Già tecnico delle lanciatrici della Nazionale Italiana di softball, fra le cui fila nel 2019 ha ottenuto la vittoria del Campionato Europeo e la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, annovera diverse esperienze di club nella sua lunga carriera in Italia, legata per lo più al Caserta Softball (scudetti, 2° posto Coppa Campioni e promozione in A1 2018) e Bluegirls Bologna Softball.

Vanta anche la militanza nel club maltese Mediterraneo, formazione costruita in collaborazione con Caserta, col quale è riuscito nel 2016 a vincere la pool B, e nel 2017 ad arrivare nella finale della European Premier Cup.

Pitching coach di chiara esperienza, aiuterà a cresce tutte le lanciatrici sia del settore seniores, che quello giovanile di softball.