Il cielo si apre su Mirafiori

Estate a sud Mirafiori | dal 10 luglio al 25 settembre 2020

musica, spettacolo, cinema, conferenze scientifiche, laboratori per bambini, yoga al tramonto e passeggiate nel parco

Presso la Casa nel Parco e il CPG Torino, Mirafiori sud, Torino. A cura di Fondazione della Comunità di Mirafiori

in partenariato con Ass. il Laboratorio CPM, Ass. Centro Scienza onlus e Associazione Museo Nazionale del Cinema

In collaborazione con Cooperativa sociale Mirafiori, TorinoGiovani, Coop Academy, Locanda nel Parco

Family Media Partner: TorinoBimbi

Con il patrocinio di Circoscrizione 2 Torino

Con il contributo di Compagnia di San Paolo

Con il sostegno di Città di Torino e Fondazione per la Cultura Torino

nell’ambito di Torino a Cielo Aperto

Torino, 14 luglio 2020 – ESTATE A SUD nasce dalla volontà di offrire al territorio di Mirafiori sud un messaggio unitario di ripartenza attraverso un unico cartellone su due aree a nord-est e nord-ovest del parco Colonnetti con appuntamenti estivi alla Casa nel Parco – Casa del Quartiere di Mirafiori sud e al CPG – Centro di Protagonismo Giovanile.

Il calendario di appuntamenti promossi dalla Fondazione Mirafiori valorizza la storica collaborazione con AMNC, la proficua e recente collaborazione con Centro Scienza e la decennale relazione territoriale tra Casa nel Parco e Centro di Protagonismo Giovanile.

Alla Casa nel Parco verranno proposti 9 appuntamenti, un concerto, cinema sotto le stelle e conferenze scientifiche divulgative, tutti i giovedì sera, dal 16 luglio con il concerto di musica lirica e gospel di Fé Avouglan e Diego Mingolla fino al 10 settembre con l’evento “Aspettando Terra Madre” della Comunità Slow Food – Mirafood per la valorizzazione del quartiere Mirafiori Sud di Torino. Tutti gli eventi alla Casa nel Parco sono con ingresso a offerta libera e prenotazione obbligatoria.

Al CPG Torino, Centro di Protagonismo Giovanile di Mirafiori sud, verranno proposti 8 appuntamenti di musica e teatro tutti i venerdì sera, dal 10 luglio con il concerto di chitarra acustica fingerstyle dell’artista under35 Lorenzo Favero, fino al 25 settembre (con pausa ad agosto) con ingresso su prenotazione e possibilità degli artisti di fare ‘cappello’.

Appuntamenti extra calendario saranno yoga al tramonto epasseggiate nel parco per famiglie alla Casa nel Parco per 6 venerdì e il sabato pomeriggio laboratori per bambini tra gioco e scienza dai 6 anni. Le proiezioni dei concerti in streaming di Africa Unite, Bianco e Omar Pedrininell’ambito di ConcertON e Coop Academy al CPG dal 18 luglio per 3 sabato sera.

Alla Casa nel Parco

Inaugura “Estate a Sud” alla Casa nel Parco giovedì 16 luglio dalle ore 20.30 il CONCERTO DI MUSICA CLASSICA E GOSPEL di Fé Avouglan, soprano americana di origine ugandese e togolese, con il suo collaboratore di lunga data Diego Mingolla, musicista a 360° ricco di esperienze di altissimo livello.

Nella prima parte del concerto, i due artisti di fama internazionale residenti nel territorio si esibiranno con brani dal repertorio della Tosca e Suor Angelica di G. Puccini, dall’Otello e dall’Aida di G. Verdi e dalla Norma di Bellini.

La seconda parte del concerto attingerà dal repertorio gospelcon radici nella musica del continente africano, un sound che oggi è amato e conosciuto ovunque capace di evocare una forza interiore necessaria ad affrontare e superare qualunque sfida e arrivare a credere in un mondo più autentico: tra i brani non mancheranno “Amazing Grace”, “Joshua fit Battle of Jericho”, “Deep River”, “Stand Up” del film Harriet, “O Happy Day”. Una scaletta che sarà una fotografia di questo particolare contesto storico che ha toccato ogni esistenza a livello locale e internazionale, scelta da Fé Avouglan, soprano californiano formatasi negli Stati Uniti che si è esibita in teatri di prestigio come l’Opéra Garnier di Parigi e l’Opéra di Algers e ha collaborato con Roger Rama nella produzione di “The State of Art”, e da Diego Mingolla, apprezzato pianista, impegnato come consulente musicale, compositore, arrangiatore e pianista in palcoscenico, ha collaborato, tra gli altri, con Davide Livermore, Ugo Nespolo, John Turturro.

Attività benessere

Venerdì 17 luglio alle 19.30-20.30 nel parco Colonnetti, davanti a Casa nel Parco, il primo appuntamento con YOGA AL TRAMONTO NEL PARCO, per tutti e tutte, attività benessere condotta da Stefania Giovando, Patrizia Ottone e Irene Rossi, che si ripeterà tutti i venerdì fino al 21 agosto.

Laboratori tra gioco e scienza, a cura di Centro Scienza

La proposta di nuovi laboratori tra gioco e scienza per bambini dai 6 anni uniti ai talk, conferenze scientifiche divulgativeche hanno dimostrato grande capacità attrattiva nella scorsa edizione estiva 2019, prosegue la collaborazione con CentroScienza Onlus che anche quest’estate sul territorio di Mirafiori sud si pone l’obiettivo di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Sabato 18 luglio ore 17

INCONTRIAMO LA FISICA

ACQUA E ARIA, GIOCHIAMO CON I FLUIDI!

Il primo dei 3 laboratori tra scienza e gioco per bambini dai 6 anni. Aria e acqua: vi sembrano diverse? Lo sono, ma sono entrambe fluidi dalle proprietà molto interessanti che scopriremo giocando e sperimentando. Basta armarsi di recipienti, bottigliette, bacinelle, tanta curiosità…e poca paura di bagnarsi!

Sabato 25 luglio ore 17

INCONTRIAMO LA CHIMICA

SCOMPONIAMO I COLORI

Utilizzando la “cromatografia” scopriremo l’origine chimica della colorazione delle piante, estraendo i pigmenti che permettono loro la fotosintesi e scomporremo l’inchiostro dei pennarelli. Daremo colore alla chimica!

Sabato 1 agosto ore 17

INCONTRIAMO LA BIOLOGIA

I SEGRETI DELLA VITA

“Che mestiere fa il biologo? Studia, cerca di capire i segreti della vita e di comprendere qual è l’origine della vita! Attraverso semplici esperimenti proveremo a indagare la complessità del mondo vegetale e animale e vedremo come tutto dipenda da un’unica molecola, il DNA!”

TALK – conferenze scientifiche divulgative a cura di CentroScienza

Giovedì 23 luglio ore 21

TALK: SCEGLI COSA VOGLIO

a cura di TAXI 1729, società di formazione e comunicazione scientifica. Conferenza spettacolo su economia e percezione. Nella vita di tutti i giorni il timone delle nostre scelte è nelle mani dell’intuito, prezioso risultato di milioni di anni di evoluzione. Se da una parte l’intuito ha il pregio farci scegliere in modo rapido, anche di fronte alle situazioni più complesse, dall’altra capita che ci faccia fare errori grossolani. In questa serata si uniranno il rigore dell’indagine scientifica all’intrattenimento di uno show.

Giovedì 6 agosto ore 21

LE PROPRIETÀ GENIali DEL DNA

a cura di Antonella Roetto, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino.

Il DNA è una molecola ormai piuttosto conosciuta presente nel nucleo di tutte le cellule, che racchiude in sé le informazioni necessarie per la creazione, la nascita e lo sviluppo di ogni organismo vivente. Cercheremo pertanto di approfondire alcuni aspetti meno noti del DNA e di spiegare come questo materiale così prezioso si tramette dai genitori ai figli, pur non creando delle semplici copie dei genitori ma conferendo a ciascuno di noi la propria individualità pur avendo tutti una base comune.

Giovedì 3 settembre alle ore 21

ASTROBUFALE: Tutto ciò che sappiamo, ma non dovremmo sapere, sullo spazio. Condotto da Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico. Da oltre dieci anni Perri si occupa di divulgazione tra radio, televisioni, carta stampata, festival e social network. Nel corso dei secoli, sullo Spazio, ne abbiamo sentite tante. Ma sono tutte vere? Un quiz interattivo ci accompagnerà in una carrellata di falsi miti. Per scoprire insieme come la realtà sia molto più affascinante della fantasia.

CineComedy a Mirafiori – IX edizione a cura dell’AMNC

Il calendario prevede 4 serate di Cinema sotto le stelle, una rassegna giunta alla sua IX edizione e curata dall’AMNC: ogni anno dal 2012 sono stati realizzati otto appuntamenti sempre di giovedì nei mesi di giugno e luglio.

Dal 30 luglio al 27 agosto alla Casa nel Parco verranno proposti quattro titoli, nella serata del giovedì con ingresso libero. Per il 2020 la rassegna CINECOMEDY a MIRAFIORI sarà più compatta e ridotta nella programmazione a causa dell’emergenza sanitaria, ma con l’obiettivo di venire incontro a due principali bisogni: offrire intrattenimento alle tante famiglie che a causa della crisi economica non si sposteranno dalla città per le ferie e arricchire l’offerta culturale nel periodo a cavallo con il Ferragosto. Quest’anno la selezione di film proposti sarà un viaggio ideale nelle questioni del presente.

Giovedì 30 luglio ore 21.30

DOMANI È UN ALTRO GIORNO di Simone Spada (Italia 2019, 100’)

Con Valerio Mastandrea e Marco Giallini, film candidato al David di Donatello, girato tra Roma, Barcellona e il Canada, è la storia di due cari amici molto diversi tra loro che si ritrovano per quattro giorni ad affrontare un grande e commovente tema, una sorta di partita a tennis.

Giovedì 13 agosto ore 21.30

IL GRANDE SALTO di Giorgio Tirabassi (Italia 2019, 94’)

Con Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi, candidato ai Nastri D’Argento, è il film d’esordio come regista di Tirabassi, un omaggio alla grande commedia italiana. La ricerca della seconda occasione, della grande svolta di due 50enni appena usciti di prigione sarà il pretesto per sorridere e allo stesso riflettere.

Giovedì 20 agosto ore 21.30

LA CANZONE DEL MARE di Tomm Moore (Irlanda 2015, 94’)

Film d’animazione per tutte le età, ispirato alle leggende irlandesi e candidato agli Oscar, è un magico racconto di formazione tra foche, conchiglie e creature fantastiche di una bambina che vive in un faro e sente il richiamo del mare.

Giovedì 27 agosto ore 21.30

LA DONNA ELETTRICA di Benedikt Erlingsson (Islanda, Francia, Ucraina 2018, 101’)

Halla è una donna single che dirige un piccolo coro nella verde ed educata Islanda, ma la sua esistenza quotidiana e insospettabile nasconde un segreto: Halla è infatti anche un’ ecoterrorista che lotta contro i politici e l’industria nazionale. Ma nella sua vita privata accadrà qualcosa di inaspettato.

Passeggiate serali nel parco per famiglie

Venerdì 7 e 21 agosto dalle ore 21.30, le famiglie con bambini con più di 6 anni sono invitate ALLA SCOPERTA DEL POPOLO NOTTURNO DEL PARCO, attività a cura di Associazione “Studio ArteNa – Arte e Natura”, con partenza alla Casa nel Parco.

Per prenotazioni a tutti gli eventi di ESTATE A SUD alla Casa nel Parco (Via Modesto Panetti 1) scrivere una mail a prenotazioni@fondazionemirafiori.it

www.casanelparco.it | fb: CDQTCasanelParco

Al CPG Torino – Centro del Protagonismo Giovanile di Mirafiori sud

Verrà proposta per la prima volta una programmazione culturale estiva all’aperto con concerti e spettacoli teatrali nei venerdì sera, dal 10 luglio al 25 settembre 2020 (con pausa ad agosto) ad ingresso libero e possibilità degli artisti di fare ‘cappello’, e la proiezione di 3 concerti in streaming nell’ambito del progetto ConcertON di Coop Academy.

Tutti gli appuntamenti della rassegna al CPG Torino sono caratterizzati dal coinvolgimento di under35, nel ruolo di organizzatori e artisti. I concerti spazieranno dalla canzone d’autore all’indie, dalla musica barocca alle contaminazioni e i protagonisti saranno musicisti che hanno partecipato a B-Side e Mirafiori Cult, rassegne organizzate nell’arco degli anni. Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, il CPG è sede di corsi e ha una lunga tradizione di collaborazioni con compagnie del quartiere e della città per i cartelloni delle stagioni indoor “Teatro baracca” e “Ammazzacaffè”: questa rassegna estiva ne sarà una selezione.

ConcertON di Coop Academy è un progetto che nasce nei giorni della quarantena per permettere alla filiera dello spettacolo dal vivo, dai tecnici agli artisti, di continuare a sopravvivere con l’esibizione in streaming di nomi di rilievo, concerti senza pubblico per far ripartire l’industria musicale. CPG Torino, con la proiezione in presenza di 3 concerti in streaming nei sabato sera, affronta la sfida di riportare al pubblico la musica con un festival virtuale che sostenga l’iniziativa di Coop Academy e superi così i normali canoni del concerto live.

Per tre sabato sera consecutivi dalle ore 21 ecco le line up dei concerti proiettati al CPG:

sabato 18 luglio AFRICA UNITE + RONCEA + FRAN E I PENSIERI MOLESTI

sabato 25 luglio BIANCO + ELSO + DICICENTO35

sabato 1 agosto OMAR PEDRINI + FRACTAE + XYLEMA

Rassegna estiva CPG

Dopo il concerto di apertura della rassegna con LORENZO FAVERO il 10 luglio, il 17 luglio alle ore 21.00 si terrà il concerto di musica barocca del DUO ÉNCHORDA, nato dalla collaborazione di Martina Anselmo alla viola e Silvio D’Amore alla chitarra per esplorare il repertorio per viola e chitarra, a cui sono dedicate pagine bellissime soprattutto a partire dal XX secolo, senza tralasciare i brani dei periodi precedenti. In questo concerto il Duo Énchorda proporrà un programma che spazia dal barocco al novecento con trascrizioni e brani originali, con musiche di Lauffensteiner, Marais, Kuffner, Margola, Machado.

Il 24 luglio alle ore 21.00 saranno due gli artisti a esibirsi live in una serata dedicata alla musica d’autore: OPPE +ANDRÈ PASCAL.

Oppedisano Salvatore, in arte OPPE, è presente nella scena musicale alternativa/indie torinese, non solo con i suoi brani scritti ed arrangiati rigorosamente autoprodotti, con il suo ampio bagaglio di pezzi originali, ripercorrerà, con chitarra e voce solista, più di vent’anni di musica suonata dal vivo, senza tralasciare repertori di chitarra classica.

Andrè Pascal, classe ’86, cantante e musicista, è stato il frontman della band new wave “La Pioggia”, si presenterà con un repertorio alternativo, non scontato, contornato da sussurri e falsetti, con canzoni in italiano su situazioni reali, sogni interrotti, viaggi sofferti.

Il 31 luglio alle ore 21.00 EDOARDO PASCALE presenterà il suo progetto in solo di musica classica e jazz in dialogo con la loopstation, che da un lato espande le possibilità armoniche e ritmiche dello strumento chitarra, presentando in quanto macchina una sfida: incidendo e sovraincidendo dal vivo in tempo reale (e senza basi pre-programmate) si riuscirà a salvaguardare la spontaneità del flusso creativo e dell’improvvisazione?

Dopo la pausa di agosto, la rassegna prosegue con DAVIDE CRUCCAS, il 4 settembre alle ore 21.00 con un concerto di musica d’autore. Cruccas, autodidatta e da sempre appassionato di canto, dal 2009 al 2012 si è esibito come busker per le strade di Londra, espandendo il proprio panorama artistico e partecipando a numerosi open-mic con il suo trio folk-rock. Nel 2019 in Italia ha registrato “Ballate fra terra e cielo”: un viaggio in un mondo sempre in bilico tra ricordi e visioni di un cantautore sognatore e nostalgico.

L’ 11 settembre alle ore 21.00 sarà una serata di musica inedita con musicisti che affondano le loro radici nel territorio: DANIELE MIOLA + FLATEMATES 205.

Daniele Miola cantautore ventiquattrenne proveniente da Nichelino, ha presentato il brano “La felicità” nella passata edizione del concorso di Area Sanremo. Durante il liceo ha fondato il gruppo “Sanserdì” con i quali ha partecipato a contest come “Pagella Non Solo Rock” e le selezioni per il TMF – Tour Music Fest. Popone musica cantautorale pop. I Flatmates 205 si formano a Mirafiori a fine 2015, arrivano terzi nel 2017 a “Pagella Non Solo Rock”, suonando poi al festival “Balla coi Cinghiali Festival” in cui aprono a Eugenio in Via di Gioia, Macabra Moka e Woodoo Dolls. Propongono musica di genere pop-punk, di ispirazione primi 2000, e hanno un pubblico molto attivo, che sovente ricambia con moshpit.

Il 18 settembre sarà una serata all’insegna della tecnica dell’improvvisazione, applicata al mondo del rap e del teatro con REBOOT TEATRO + JO VEZZ.

Reboot teatro è una scuola di arti sceniche che parte dall’improvvisazione teatrale per arrivare ai laboratori di recitazione e ai corsi di scrittura, tra Torino e Novara.

Lo spettacolo proposto sarà all’insegna della comicità, con tanti giochi e sketch in cui il pubblico sarà protagonista, dando input e spunti agli attori.

Jo Vezz è il nome d’arte di Raffaele Micucci, classe 94, rapper di Mirafiori, sulla scena dal 2013. Tra incursioni di freestyle e brani del suo repertorio, Jo Vezz tornerà a esibirsi in quartiere dopo 3 album: “Missione compiuta Vol1”, “Missione compiuta Vol2″e il nuovo “I segreti del Genio”.

Il 25 settembre ore 21.00 chiuderà la rassegna SIMO VELUDO, uno dei 4 finalisti per Arezzo Wave Piemonte, con un concerto di musica alternativa pop wave.

Simo Veludo solista dal 2017, dopo aver militato in varie band, inaugura il percorso esibendosi per strada in varie città italiane. Terzo classificato nel concorso nazionale “MUSICA E’ 2018 – Categoria INEDITI” di Tarquinia (LT), a giugno 2019, dopo quasi un anno di selezioni, è quarto classificato nel concorso per band emergenti “TORINO SOTTERRANEA”: su più di 80 band partecipanti, è l’unico solista ad essere arrivato in finale. Dopo un mini tour indipendente sulle spiagge della Liguria insieme a vari artisti emergenti del territorio, le esibizioni al Ferrara Busker Festival e il posto come primo classificato assoluto al concorso “Voci di Mezza Estate 5”, ha inaugurato il 2020 con la pubblicazione per Pan Music Production di 3 singoli nuovi: “Ascesa”, “Torino Metropolitana” e “Vitamina”, quest’ultimo totalmente autoprodotto in casa durante il periodo di quarantena.

Per prenotazioni a tutti gli eventi di ESTATE A SUD al CPG Torino (Strada delle Cacce 36) scrivere un messaggio whatsapp al numero +39 349 783 7231

www.cpgtorino.it | fb: cpgtorino

INFO/CONTATTI

Casa nel Parco

Via Modesto Panetti 1 – Torino / TEL: 011 68 25 390 / MAIL: info@fondazionemirafiori.it

Per prenotazioni scrivere una mail a prenotazioni@fondazionemirafiori.it

www.casanelparco.it

fb: CDQTCasanelParco

Cpg Torino

Strada delle Cacce 36 – Torino / tel: 011 34 87 915 / MAIL: info@cpgtorino.it

Per prenotazioni scrivere un messaggio whatsapp al numero +39 349 783 7231

www.cpgtorino.it

fb: cpgtorino