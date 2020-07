L’attualità della sinistra Dc

Periodicamente, e quando si vuole parlare della politica con la P maiuscola o della qualità della classe dirigente politica si fa quasi sempre un esplicito riferimento alla esperienza e alla storia della sinistra democristiana.

Una esperienza che ha accompagnato, seppur con diverse forme e con modalità alterne, la storia cinquantennale della Dc e che ancora oggi, attraverso i suoi vari leader cresciuti in quella comunità, condiziona e orienta la politica italiana. Seppur in assenza del partito di riferimento, la Dc appunto.

Ora, almeno su tre fronti persiste la bruciante attualità della sinistra Dc.

Innanzitutto la qualità, lo spessore e la valenza politica e culturale dei suoi leader.

Nazionali e locali. È indubbio che molti leader e statisti della prima repubblica provengono

dalle fila della sinistra democristiana. Leader che, anche con una percentuale minima di

potere all’interno della Dc, erano comunque in grado di condizionare e addirittura di

guidare la strategia e la prospettiva dell’intero partito. Basti pensare alla sinistra sociale di

Carlo Donat-Cattin che, con il 7-8% dei consensi nel partito era in grado di condizionare

l’intera strategia politica della Dc. Per non parlare della sinistra politica di Base i cui

leader, da De Mita a Granelli, da Galloni ad Andreatta, da Tina Anselmi a Mino

Martinazzoli erano considerati punti di riferimento ineludibili per l’intera esperienza Dc

nonchè leader politici capaci di imprimere una impronta determinante e alcune volte anche

decisiva per la stessa qualità della democrazia italiana. Una classe dirigente nazionale

che, però, era accompagnata anche da leadership locali altrettanto importanti e di qualità.

Basti pensare ai sindaci delle medie/grandi città italiane e al loro magistero amministrativo

e politico esercitato con qualità e autorevolezza per molti anni.

In secondo luogo la profondità del pensiero e la ricchezza di cultura politica che

accompagnava quella straordinaria ed irripetibile esperienza. Le riviste, i tradizionali

convegni politici e di approfondimento culturale di Saint Vincent, Chianciano, Belgirate,

Lavarone e molte altre località che ricordano come quei convegni di studio, di analisi

politica e soprattutto di proposta politica riuscivano a dettare l’agenda dell’intera politica

italiana. E non solo della Dc dove la presenza dorotea e moderata era comunque sempre

forte e ragguardevole. Un luogo di elaborazione culturale, di progettualità politica concreta

e di cultura di governo quasi irripetibile nella storia democratica del nostro paese. Non solo

un laboratorio e, soprattutto, non solo un consesso di azione politica o, peggio ancora, di

mera distribuzione di potere. No, un presidio di cultura politica e di azione politica che

obbligava l’intera politica italiana a tenerne conto, a prescindere dalle varie collocazioni

della sinistra Dc nella geografia interna al partito. Maggioranza o minoranza faceva poca

differenza. La sinistra Dc era un punto di riferimento a prescindere dalla conclusione dei

congressi e dai tatticismi di potere e dai vari posizionamenti nel partito. Comportamenti ed

atteggiamenti validi ieri come oggi.

In ultimo la rappresentatività sociale, culturale e politica della sinistra Dc. Nessuno poteva

fare a meno della sinistra sociale di Carlo Donat-Cattin, e prima di Pastore. Lo ha detto più

volte lo statista Aldo Moro, anche quando la maggioranza dorotea del tempo del partito

non lo voleva o dopo la richiesta di esclusione dal Governo avanzata dal Pci durante le

stagioni della solidarietà nazionale. Non si poteva e non si doveva fare perchè DonatCattin

rappresentava, appunto, un pezzo di società che garantiva la conservazione della

natura popolare e sociale della Democrazia Cristiana. Così valeva per la sinistra politica di

Base e per la sinistra dell’area Zac in un secondo momento. Esperienze e realtà che non

solo erano qualificanti sotto il profilo politico e culturale ma anche, e soprattutto, sotto il

profilo della rappresentatività sociale e anche territoriale.

Ecco perchè l’esperienza della sinistra Dc ritorna d’attualità e non è facilmente

archiviabile. Nè può essere banalmente storicizzata. Certo, il “nulla della politica”, per dirla

con una felice espressione di Martinazzoli durante gli anni dello strabordante

berlusconismo, è difficilmente paragonabile con quella esperienza. Per non parlare

dell’attuale fase ancora dominata dai dogmi dei 5 stelle, cioè dal populismo demagogico e

anti politico. Ma se si vuole ridare credibilità, autorevolezza e qualità alla politica e alla sua

classe dirigente, non si può non incrociare l’esperienza vissuta e praticata dalla sinistra

democristiana e dai suoi tanti leader. Per il bene della politica italiana e non per una

banale e sterile riverniciatura nostalgica.

Giorgio Merlo