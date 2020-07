Alla fine Juventus e Atalanta pareggiano sul 2-2 allo Stadium di Torino

Nell’anticipo della 32a giornata di serie A la Juve si piazza a +8 sulla Lazio, seconda in classifica. È’ stata la doppietta dal dischetto di Ronaldo a far tirare un sospiro di sollievo ai bianconeri sempre in svantaggio a causa delle reti di Zapata e Malinovskyi.

(foto Claudio Benedetto)