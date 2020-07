Il Piemonte lancia la nuova campagna per la ripartenza del turismo

Disponibili i voucher vacanza “Sei nostro ospite 2 notti su 3”

“Bellezza singolare”, “Gusto singolare”, “Libertà singolare”, e “Spirito singolare”: sono

questi i claim che accompagneranno, nei prossimi 6 mesi, la nuova campagna di comunicazione

della Regione Piemonte in Italia e nei Paesi dell’area Schengen. Ma non solo: unica iniziativa nel

suo genere in Italia, da oggi 7 luglio parte anche la vendita dei voucher vacanza che permettono

ai visitatori di trascorrere tre notti in strutture ricettive (hotel, B&B, campeggio, alloggio, agriturismo)

pagandone solamente una. Un’opportunità arricchita dall’ulteriore bonus che propone uno

sconto del 50% su varie esperienze e servizi turistici collegati ad un soggiorno in Piemonte.

La campagna di comunicazione rientra nel più ampio pacchetto di iniziative per il rilancio turistico

post-Covid messo a punto dalla Regione Piemonte (con un investimento complessivo di circa 1,3

milioni di euro per la campagna di comunicazione integrata, declinata sui diversi prodotti e mercati,

e circa 5 milioni per il voucher vacanze) ed è frutto di un importante lavoro di squadra voluto e

realizzato dall’Assessorato e dalla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio,

unitamente a VisitPiemonte (la società in house della Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte

per la valorizzazione del territorio), che ha curato lo sviluppo della campagna, e in collaborazione

con Unioncamere, tutte le Agenzie Turistiche Locali, le Camere di commercio e i Consorzi

turistici del Piemonte sotto la regia della Federazione dei Consorzi turistici della Regione

Piemonte – Piemonte Incoming.

Il tavolo di coordinamento regionale ha lavorato tra aprile e giugno per preparare la fase di rilancio

del comparto turistico piemontese che consta di oltre 46mila imprese, in prevalenza piccole e medie,

e 153 mila addetti. Un settore che fino a tre mesi fa era in costante crescita e rappresentava un

valore di indotto di 7,5 miliardi di euro, pari al 7,4% del PIL regionale.

“Il turismo rappresenta uno dei pilastri dell’economia del nostro territorio. Tutte le misure del Piano

RipartiTurismo sono state costruite insieme agli operatori del settore per dare una risposta efficace

e concreta all’intera filiera. – conferma il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – Da

una parte i contributi a sostegno del comparto, uno dei più danneggiati dai mesi di lockdown. E

dall’altra questa campagna di comunicazione che punta a rilanciare l’immagine e il brand “Piemonte”.

La riscoperta della natura, dei borghi e dei centri storici, insieme alle attività open air e alla buona

tavola saranno ancora più attrattive grazie all’iniziativa dei voucher, perché i turisti che sceglieranno

il nostro territorio saranno ospiti del Piemonte 2 notti su 3”.

“Ci auguriamo che le montagne saranno scelte come meta preferita da Italiani e stranieri. Per questo

stiamo moltiplicando gli sforzi per presentare tutte le mete, anche le Valli meno conosciute che

nascondono tesori naturalistici e artistici insospettabili. Vogliamo che il turista possa, in tutta

tranquillità, vivere e gustare il territorio scoprendo dei prodotti di alta qualità frutto di una agricoltura

e di un allevamento fatto da donne e uomini “eroici”. Non ci siamo dimenticati dei rifugi di montagna

– ha poi evidenziato il Vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso – che

rappresentano una delle perle delle nostre vette alpine e che vogliamo diventino, sempre di più, una

meta ambita per tutti coloro che amano momenti di libertà e spensieratezza.“

“La campagna di comunicazione, frutto di un importante lavoro voluto dall’assessorato regionale al

Turismo, coordinato da VisitPiemonte, rientra nel più ampio pacchetto di iniziative per il turismo

realizzato dalla Regione Piemonte – sottolinea Vittoria Poggio, Assessore al Turismo, Cultura e

Commercio della Regione Piemonte – Sono tutte misure costruite insieme per dare una risposta

efficace e concreta all’intera filiera turistica. Si tratta di un’operazione a 360 gradi perché la nostra

regione vive di turismo e questo piano vuole essere una nuova opportunità a sostegno del sistema

turistico piemontese. Sono certa che i turisti saranno sempre più attratti dai nostri splendidi territori,

dalle colline del Monferrato e delle Langhe fino ai suggestivi paesaggi dei laghi e delle montagne.

L’investimento per la campagna di comunicazione integrata, declinata sui diversi prodotti e mercati,

con il coinvolgimento di tutte le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta

operanti sul territorio, raggiungerà l’obiettivo che ci siamo prefissi”.

Il piano di comunicazione e promozione multilingue – inglese, francese e tedesco, oltre all’italiano

– si articola su quattro livelli: una campagna advertising “ombrello” evocativa delle attrattive

piemontesi; una campagna social declinata in immagini legate ai vari territori e proposte turistiche,

e un’attività redazionale. Infine, è prevista un’attività di coinvolgimento dei visitatori, in partnership

con Lonely Planet, con un concorso su Instagram e alcuni viaggi-premio in Piemonte. La campagna

prevede una pianificazione molto ampia, suddivisa in una prima fase estiva e una seconda in

autunno, su stampa, radio, TV, digitale, social network. Oltre alla copertura locale e nazionale, sono

previste uscite anche sui principali mercati europei.

“Abbiamo puntato su una campagna di advertising con immagini e testi evocativi – evitando uno stile

didascalico – per invitare alla scoperta di una regione molto bella, dove si possono vivere una grande

varietà di esperienze in linea con le attese dei turisti. Focus: la riscoperta della natura, dei borghi e

dei centri storici; le attività open air, la buona tavola e il buon bere, le esperienze “lente” alla ricerca

di una nuova spiritualità in luoghi insoliti, capaci di stupire i visitatori. Queste le aree di interesse

emerse da un recente sondaggio che abbiamo realizzato per valutare le intenzioni di viaggio degli

italiani, con 1 su 4 connazionali che intendono venire a visitare il Piemonte – spiega il Direttore

Generale di VisitPiemonte Luisa Piazza -. La campagna regionale è molto articolata in termini di

mezzi/mercati ed è stata concepita in modo da garantire visibilità sia all’intero territorio regionale, sia

agli specifici territori di riferimento delle sette Agenzie Turistiche Locali. Così da ottenere un racconto

del Piemonte da più prospettive, ma inserito in una cornice d’insieme unitaria e coerente, frutto delle

attività degli scorsi mesi all’interno dei nostri gruppi di lavoro regionali.”

Focus tematici della campagna saranno il turismo attivo (rinforzato anche dal lancio della nuova

piattaforma piemontescape.com), gli itinerari storico-artistici, i percorsi enogastronomici,

cammini e spiritualità. E i contenuti punteranno sui panorami unici del Piemonte, su una

fruizione in sicurezza e sui punti di forza del territorio: dai 34 Comuni Bandiera Arancione ai

20.000 km di percorsi escursionistici e ciclo-escursionistici, fino alle 94 aree naturali protette e a tutte

le opportunità di attività outdoor. Verranno evidenziati i siti piemontesi della World Heritage List, i

nostri 14 “Borghi più belli d’Italia”, i percorsi che toccano ricetti e cattedrali, abbazie e fortezze. Focus

importante sarà inoltre quello sulla cucina e i prodotti della regione, dal Tartufo Bianco d’Alba alle 17

DOCG e 42 DOC dei vini, fino ai 46 chef stellati Michelin.

L’invito alla scoperta del Piemonte viene reso ancora più attrattivo dall’iniziativa dei voucher,

incentrata sul messaggio “in Piemonte la vacanza vale di più e sino a fine 2021 triplica il suo

valore: sei ospite 2 notti su 3”, coordinata dai Consorzi turistici piemontesi con il coinvolgimento

di tutte le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta operanti sul territorio.

I voucher potranno essere acquistati a partire dal 7 luglio, con promozione commercializzabile fino

al 31 agosto 2020, e la loro validità si estenderà fino al 31 dicembre 2021.

Tutte le info relative su www.visitpiemonte.com

(Foto di copertina Stefano Zanarello)