Operazione “oro rosso”, la polizia cerca il rame rubato

Nell’ottica della prevenzione e contrasto dei reati connessi al furto e successiva

commercializzazione del rame utilizzato in ambito ferroviario, la Polizia Ferroviaria del

Compartimento del Piemonte e Valle d’Aosta è stata impegnata nella giornata nella 3^

giornata Operazione “Oro Rosso”, disposta dal Servizio della Polizia Ferroviaria di Roma su tutto il

territorio nazionale.

Sono state eseguite 21 ispezioni a depositi di rottami, 2 lungo linee ferroviarie e 1 su strada;

è stato effettuato un attento esame di tutti i materiali in giacenza, la rispettiva provenienza e

tipologia, comprese le modalità di stoccaggio e conservazione, trattandosi nello specifico di rifiuti

con un forte impatto ambientale.

Le persone identificate e controllate sono state in tutto 95 , per le quali è stata verificata la

titolarità alla presenza nei siti di stoccaggio, nonché verificata l’autorizzazione a conferire metalli

ferrosi.

A Torino la Squadra Informativa Compartimentale nel corso dei controlli

eseguiti all’interno di due ditte nel torinese , ha sanzionato amministrativamente i titolari, come previsto dal Testo Unico

Ambientale, per un totale di 6500,00 euro, per attività di gestione di rifiuti in assenza di idonea

autorizzazione.

Il risultato operativo conseguito dal Compartimento Polfer Piemonte nel corso delle

operazioni, rientra nella più ampia attività di contrasto allo specifico fenomeno criminoso dei furti

di rame che, da anni, vede impegnata in prima linea la Specialità, sia attraverso servizi di iniziativa

che mediante controlli straordinari, quali “Oro Rosso”, disposti a livello ministeriale.