Ragazza torinese muore annegata a Riccione

Aveva 17 anni la ragazza torinese morta annegata questa mattina a Riccione dove si trovava in vacanza con amici. Il corpo senza vita è stato trovato dalla guardia costiera. La giovane era in mare con un’amica: anche lei ha rischiato di annegare e ora si trova in ospedale in codice giallo. Si sta tentando di capire se le ragazze avessero bevuto o mangiato prima di entrare in acqua. La giovane si è sentita male ed è annegata.