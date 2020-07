Evergreen Fest, torna l’estate al Parco della Tesoriera

Evergreen Fest: 241 artisti, 45 serate, 59 spettacoli, 6 spettacoli per bambini e famiglie, 5 concerti di musica classica, 10 presentazioni di libri, 30 presentazioni di progetti delle associazioni del territorio, 108 ore di laboratori. Dal 4 Luglio al Parco della Tesoriera.

Fra i tanti ospiti: Vladimir Luxuria, Drusilla Foer, Simone Regazzoni, Federico Sirianni, Simone Alliva, Stefano Giussani, Maurizio Lobina, Gianfranco Londone, Chiara Sfregola, Andrea Cerrato, BandaKadabra, Orchestra Terra Madre e Maurizio Lobina degli Eiffel 65.

Potersi godersi la cultura, in tutta sicurezza. Evergreen Fest, con questo obbiettivo, torna a Torino al Parco della Tesoriera dal 4 luglio con 241 artisti coinvolti, 45 serate, 59 spettacoli, 6 spettacoli per bambini e famiglie, 5 concerti di musica classica, 10 presentazioni di libri, 30 presentazioni di progetti delle associazioni del territorio, 108 ore di laboratori per tutte le fasce di età.

Evergreen Fest, un’edizione pensata per superare la pandemia

Gli organizzatorihanno studiato un percorso di riavvicinamento del pubblico che superi la diffidenza generata dal periodo pandemico e che accompagni artisti, spettatori e associazioni che si occupano di bene comune, ad incontrarsi nuovamente. Partendo da una riflessione oggi imprescindibile: la sostenibilità della società contemporanea. Giunto alla sua quinta edizione, il festival si svolge dal 4 luglio al 16 agosto 2020 presso il Parco della Tesoriera (corso Francia 186-192, Torino), con ingresso gratuito.

La manifestazione inaugura ufficialmente sabato4 luglio, alle 21.30, con il concerto dei Frubers in the Sky: un quartetto di italian jazz, impreziosito dalla voce di Silvia Carbotti, che ha calcato molti palchi nazionali compreso quello del Torino Jazz Festival.La programmazione continua poi fino al 16agosto, alternando sul palco personalità e artisti fra cui Vladimir Luxuria, Drusilla Foer, Maurizio Lobina (Eiffel 65), Supershok, Tournée da bar, Orchestra Terra Madre, BandaKadabra, Andrea Cerrato, Federico Sirianni, Fran e i pensieri molesti, Stefano Giussani, Simone Alliva, Chiara Sfregola e molte e molti altri.

Il calendario è scaricabile sul sito.

Qualche informazione in più sull’Evergreen Fest

Evergreen Fest è un progetto di Tedacà, con il sostegno di Città di Torino, Fondazione per la Cultura, Corto Circuito, Piemonte dal Vivo, Regione Piemonte e TAP; in collaborazione con Fertili Terreni Teatro, Associazione Coordinamento Musicale, Coordinamento Torino Pride; con il patrocinio della Quarta Circoscrizione e con la media partnership di Radio Energy.

Evergreen Fest è un progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2020 – Piemonte dal Vivo.

Alcuni appuntamenti della manifestazione sono inoltre organizzati in collaborazione con il Festival Nazionale Luigi Pirandello e del ‘900, con la Scuola Holden, con il Festival delle Colline Torinesi e con il Premio InediTO – Colline di Torino. L’edizione 2020 di Evergreen Fest sarà un’occasione di riavvicinamento alla cittadinanza e di riappropriazione dei luoghi. Nella pianificazione delle attività, anche quest’anno il festival si rivolge a un pubblico di tutte le età, con una programmazione che parte dal primo pomeriggio. Dalle 16.30 il Festival propone laboratori per bambini, giovani, adulti e anziani di teatro, danza, lettura, yoga, musical, acquarello e ginnastica dolce. Inoltre due giorni a settimana saranno organizzate visite guidate naturalistiche e storiche del parco e della sua splendida villa settecentesca, curate da I love Torino.

Tutti i laboratori e le visite sono gratuite. Per ciascuna attività si consiglia la prenotazione; giorni, orari e informazioni sui laboratori sul sito www.evergreenfest.it.

Gli orari

Ogni giorno la manifestazione ha il suo clou a partire dalle 19.30, quando si attiva il punto ristoronel quale si potranno gustare piatti preparati con prodotti di stagione e del territorio. Evergreen Fest è una manifestazione “di tutti e per tutti” che è riuscita a stringere un profondo legame con il proprio pubblico e a promuovere a Torino momenti di socialità e dibattito, nonché iniziative di aggregazione ed educazione su molti temi di rilevanza sociale e culturale.

Gli appuntamenti serali iniziano alle 21.00 con il format Ritorno al futuro: realtà, enti e associazioni che operano in ambito culturale, artistico, sociale, ambientale, sono chiamate a raccontare le proprie iniziative di ripartenza dopo il lockdown.

A seguire: Un libro per l’Estate, uno spazio dedicato agli autori che presentano al pubblico i propri libri. Tutti gli incontri si svolgono in collaborazione con Babel Agency e con la libreria Diorama Kids’.

Ogni settimana, dalle 21.30 il palco si anima con spettacoli dal vivo econcerti live: una vera e propria esplorazione dell’arte scenica e un viaggio musicale fra diversi generi.

In questa edizione, Evergreen Fest intende valorizzare il talento degli artisti del territorioper dar loro visibilità, in un periodo di ripartenza del settore artistico duramente provato dal lockdown.

La vasta programmazione passa dalla commedia riflessiva di Blister (compagnia CPEM) e Mister Jackpot (Tom Corradini teatro) alla comicità di Giorgia Goldini e Giulia Pont; dalle letture dei vincitori del Premio InediTO agli spettacoli musicali dedicati a De André (con Tangram Teatro), alle musiche di Gaber (con il cantautore Federico Sirianni), a un omaggio a Ezio Bosso (in collaborazione con il Festival Pirandello) e aGeorge Michael e Martin Luther King (raccontati dal musicteller Federico Sacchi). Dai classici shakespeariani del pluripremiato Tournée da baragli spettacoli di danza delle compagnie della Uisp e del Centro Studi di Danza Musica e Cultura Orientale. Fino all’appuntamento di commemorazione delle vittime di COVID: un appuntamento ritenuto dagli organizzatori più che necessarioper riflettere su ciò che è stato e sulla “ripartenza”.

I concerti all’Evergreen Fest

Fra i concerti: si apre il 4 luglio con Frubers in the Sky per poi proseguire con BandaKadabra, Orchestra Terra Madre, Andrea Cerrato, Fran e i pensieri molesti, Animali Guida, I Vitelloni, Regale, Francesconi Jazz Trio e tante e tanti altri.

Agli appuntamenti teatrali e musicali si accompagnano ogni settimana proiezioni cinematografiche, in collaborazione con Lovers Film Festival, Associazione Museo del Cinema e Musicarteatro che curerà, in particolare, la sonorizzazione dal vivo di Metropolis, il capolavoro del cinema muto diretto da Fritz Lang.

Infine, per il secondo anno consecutivo viene confermata la sezione Serate talk che si svolge ogni lunedì con interviste a diverse personalità del contesto culturale e sociale italiano a cui parteciperanno fra gli altri Vladimir Luxuria (direttrice del Lovers Film Festival), Drusilla Foer, Simone Regazzoni e Maurizio Lobina degli Eiffel 65. A una così vasta programmazione si aggiungono infine gli appuntamenti della rassegna di musica classica D’Estate insieme. Musica nel Parco, curati dal Coordinamento Associazioni Musicali di Torino, e gli appuntamenti per bambini e famiglie programmati alle 16.30 della domenica pomeriggio.