Appendino a Roma con le mamme della Thyssenkrupp

Chiedono che ci sia una revisione del processo e delle pene.

“Ce lo devono: a noi e soprattutto ai nostri ragazzi”. Le mamme delle sette vittime del rogo della Thyssenkrupp, annunciano la richiesta che faranno oggi a Palazzo Chigi nell’incontro con il premier Conte e il ministro della Giustizia Bonafede. L’incontro con il governo è stato chiesto dai familiari quando la scorsa settimana i manager tedeschi Harold Espenhahn e Gerald Priegnitz, condannati in Italia, hanno invece ottenuto la semilibertà in Germania prima di entrare in carcere. A Roma partecipa anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino.