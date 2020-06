Costanzo (M5S): “A fianco del sindaco di San Mauro”

“Nel momento del bisogno – afferma la deputata Jessica Costanzo (M5S) dopo l’esondazione del Rio Sant’Anna a San Mauro Torinese – si mettono da parte gli screzi, le divergenze e ci si aiuta.

O almeno così dovrebbe avvenire in qualunque ambito della convivenza civile. Evidentemente ciò non avviene in politica, dove nel momento delle disgrazie si fa puro sciacallaggio mediatico, e poco importa se delle famiglie hanno perso tutto, se in questo momento l’amministrazione dovrebbe essere aiutata per sostenere al meglio le persone in difficoltà: è più importante paragonare la frana di San Mauro all’hotel Rigopiano, pur di avere un po’ di visibilità. Poi per fortuna, spenti i riflettori e le telecamere, ci sono le immagini e la riconoscenza dei san mauresi, che dicono tutto” conclude Costanzo.