Non lasciamo sola Hong Kong

In questi giorni stiamo assistendo ad una progressiva erosione dei diritti umani e civili ad Hong Kong. Nella ricorrenza del trentunesimo anniversario del massacro di Piazza Tiananmen, il consiglio legislativo della città ha approvato una legge che criminalizza ogni modifica al testo dell’inno nazionale cinese e sanziona chi lo canta con poca convinzione.

Inoltre, la nuova legge sulla sicurezza nazionale promossa da Pechino in violazione dei trattati internazionali, prevede una sostanziale estensione di quelle misure di repressione del dissenso attualmente in vigore nella Cina continentale anche al territorio di Hong Kong. Gli effetti di questa legge sono già visibili: attivisti, studenti e intellettuali hanno dovuto cancellare i propri profili social o assumere identità false per evitare ritorsioni. Ci sono fondati timori che, oltre agli arresti di massa che vedono coinvolte centinaia di persone, si siano verificate violenze fisiche e sessuali nei confronti dei manifestanti trattenuti negli istituti di pena.

Solo pochi paesi, tra cui Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia e Canada, si sono schierati apertamente contro questa escalation di violenza e repressione. L’Unione Europea ha espresso preoccupazione e rammarico nei confronti dell’ennesima violazione di accordi internazionali da parte della Cina, senza però prendere provvedimenti sostanziali.

È importante che il Governo italiano assuma una linea chiara a sostegno dell’autonomia di Hong Kong e della tutela dei diritti umani. E’ nostro auspicio inoltre che, in questo momento critico, la stampa italiana tenga alta l’attenzione su un tema così importante, perché le battaglie per la democrazia e la libertà non si vincono senza il supporto di una informazione corretta e coraggiosa. Viceversa è sotto gli occhi di tutti il fatto che – tranne poche, meritevoli eccezioni – l’attenzione dei mass media verso le iniziative a sostegno del reale rispetto dei diritti di ogni essere umano, è molto bassa – quando, in alcuni casi, addirittura inesistente – specie se si toccano sensibilità di Paesi o potentati pronti a far scattare rappresaglie di vario tipo. Cionondimeno in Italia, da mesi il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito, Radicali Italiani e le associazioni Adelaide Aglietta, AiresVen e Marco Pannella, insieme a movimenti di vario orientamento che si battono anche per la libertà religiosa, promuovono iniziative a sostegno della causa di Hong Kong. Speriamo vivamente che vogliate aiutarci a far conoscere queste iniziative, in modo che ad esse si uniscano al più presto anche altri movimenti, associazioni, istituzioni, partiti e, in ultima analisi, tutte le persone che ritengono irrinunciabile – in qualsiasi Società e parte del mondo – il rispetto delle dignità di ogni essere umano.

Chiara Ardito, Patrizia De Grazia, Giampiero Leo, Mario Barbaro, Igor Boni, Bianca Briceno, a nome di tutte/i i promotori della campagna di solidarietà alla popolazione di Hong Kong