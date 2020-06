Miretti: dopo l’incendio una raccolta fondi per riaprire la gelateria

È’ un punto di riferimento per tutti i torinesi e e i turisti, dal 1981.

In corso Matteotti nella notte tra il 30 e il 31 maggio un incendio dovuto a un cortocircuito ha danneggiato gravemente la gelateria Miretti.

Leonardo La Porta, titolare del locale da ormai 30 anni promuove oggi una raccolta fondi per ricominciare. “Un pezzo di me è bruciato in quel laboratorio. Un pezzo di Torino”, dice.

La Crema San Giovanni, gusto pluripremiato, è forse il più famoso dei mille creati da Miretti. Adesso servono 10mila euro per ridipingere il locale e 15mila per l’impianto elettrico nuovo.

Ma soprattutto per non far morire un simbolo della città.