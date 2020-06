Madre e figlia, la bimba di due anni, sono rimaste gravemente ferite lanciandosi dal balcone del loro appartamento al terzo piano di un condominio a Torino

Hanno tentato di salvarsi da un violento incendio divampato per cause in via di accertamento in un edificio in via Rondissone 30, in Barriera di Milano. Le due sono state soccorse dal 118 e portate in ospedale in codice rosso. I vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre hanno evacuato lo stabile e spento l’incendio.

(foto archivio)