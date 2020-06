Mio Dio come siamo caduti in basso. Per il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio la Germania confina con l’Italia. Non ne possiamo più, sfiancati da questa loro ignoranza crassa e devastante. Come faranno a decidere del nostro futuro è la successiva domanda che tragicamente ci facciamo.

Mio padre mi diceva sempre: prima ti laurei e poi fai la rivoluzione. E nelle medie inferiori l’insegnante di applicazione tecniche ci faceva fare il traforo sulle cartine in laminato di legno. In quel modo conoscevamo la geografia nel dettaglio. Per sapere cosa fare bisogna sapere dove siamo.

Non che fossimo grandi studiosi, ma quel minimo studiavamo. Luigi Di Maio venditore di bibite era e venditore di bibite è rimasto. Intanto si palesa Il Chiampa nazionale agli Stati Generali del PD. Nulla dice, ma già il suo silenzio è oggetto di interpretazioni. Splendido individualista con solide basi culturali e solidi rapporti politici e sociali. Un Padre tutelare di questa ammaccata Torino. I pentastellati da par loro sostengono che Torino ha ancora bisogno di loro. Bene, vediamo quanti voti prendono e poi si decide. Personalmente nutro forti dubbi sulla nostalgia dei torinesi per i 5 stelle. Decisamente tutto può succedere e l’ impressione che se il PD fa l’alleanza con Appendino si carica di legna verde.

Febbricitante anche il centro destra. Leghisti e Fratelli d’ Italia bisticciano su tutto. Finita la spinta propulsiva di Salvini orav uole contare solo la Meloni. Con due problemi di fondo. Primo, avere per amici i fasci non le porta bene. Secondo da Aosta, passando per Torino, ed arrivando a Trapani molti suoi esponenti politici sono indagati per rapporti con la criminalità organizzata. Vero che un indizio non è prova di colpevolezza, ma molti indiziati possono fare una prova, magari non sufficiente per una condanna in tribunale, ma sufficiente per farsi qualche domanda politica. Questo centro destra potrebbe approfittare dello sbandamento della sinistra. Ieri ha fatto fa spalla votando Appendino, ora potrebbe giocare in proprio. Difficile se non impossibile trovare un candidato locale. Ma ecco che spunta il nome di Massimo Giletti. Torinese non è ma è pur sempre rampollo della buona borghesia biellese. Poi una grande qualità: piace molto a Matteo Salvini e, per esclusione logica non piace alla Meloni. Le premesse ci sono tutte. Persino Berlusca ricorda al Capitano che non voleva Cirio come candidato. Ma si sa che, ora, è un altra storia.

Classe operaia disperata. Continua l’emorragia di posti di lavoro. Metalmeccanica nel buio profondo. Dall’Ilva all’Embraco continua la disperazione. Arrabbiati gli imprenditori e la

ristorazione con più di 10 dipendenti, quasi certamente lascia a casa qualcuno. Piccoli imprenditori che si lamentano: abbiamo anticipato la cassa e non abbiamo, per ora, visto

niente. E i sindacati? Anche loro molto arrabbiati, ma tanto, tanto impotenti. Avrebbero dovuto cambiare 30 anni fa. Poca cosa i gilet arancioni come è poca cosa Pappalardo che, se ricordo bene, è lo stesso che ha rincorso il nostro deputato di forza Italia Osvaldo Napoli. Voleva arrestarlo in nome del Popolo. Piccoli ducetti avanzano. L’Arma dei Carabinieri precisa che per un anno è stato sospeso dal servizio. Anche dallo stipendio? Non è dato sapere, mentre si sa che è in pensione ed essendo tra carabiniere e deputato sempre a libro paga di noi italiani, fa un po’ di caciara per non pagare dazio. Se dovessi trovare un’ immagine per rendere l’idea di questo insieme direi la lava incandescente e ingestibile che dove arriva distrugge tutto e tutti. Bisognerebbe aspettare che finisca. Poi quando è solidificata uno non sa che farsene. Mi sa che la mia iniziale speranza che il coronavirus fosse una disgrazia da utilizzare per un rilancio complessivo era solo una pura illusione.

Patrizio Tosetto