Basket, Reale Mutua si conferma come Title Sponsor

La Società Reale Mutua di Assicurazioni e Reale Immobili annunciano ufficialmente la sponsorizzazione di Reale Mutua Basket Torino anche per la stagione 2020-2021. Reale Mutua e Basket Torino hanno infatti definito tutti gli aspetti contrattuali ed economici relativi al possibile passaggio della Reale Mutua Basket Torino in Serie A e allungato l’accordo in essere di un ulteriore anno fino al Giugno 2023.

“La rinascita del grande basket a Torino è un progetto che noi di Reale Mutua abbiamo sposato un anno fa per i valori di questo sport e per il nostro forte attaccamento alla Città di Torino – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – Per questo motivo sono orgoglioso di dire che anche il prossimo anno, al di là del campionato in cui militerà la squadra, saremo a fianco di Basket Torino per consolidare una partnership nata nel 2019 e che ricalca a pieno la nostra filosofia di “Together More”, nella convinzione che le persone giuste, unite da obiettivi e valori comuni, portano avanti progetti più grandi, ottengono risultati più importanti e affrontano da protagonisti i cambiamenti e le sfide di domani.”

Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group, un Gruppo internazionale nel quale operano oltre 3.700 dipendenti per tutelare circa 5 milioni di Clienti. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita. I suoi Soci/Assicurati sono più di 1,4 milioni, facenti capo a 354 agenzie presenti su tutto il territorio italiano. La Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un Indice di Solvibilità (Solvency II), calcolato con il Modello interno Parziale, che si attesta al 363% (Year End 2019).

Reale Immobili S.p.A., società di Reale Group​, nasce nel febbraio del 2002 con l’obiettivo di gestire, conservare e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare e di quello delle altre società del Gruppo, a cui fornisce servizi di consulenza. La Società ha sede a Torino, una filiale a Milano ed una a Roma.

La mission di Reale Immobili è diretta alla valorizzazione del patrimonio attraverso costanti interventi di manutenzione e riqualificazione dei fabbricati storici e di prestigio, volti alla conservazione ed ottimizzazione della composizione del portafoglio immobiliare stesso.