Telemedicina e Parco della Salute online con Torino In Azione

Il Comitato Sanità Torino In #Azione, con referente il Dott. Giorgio Diaferia, organizza per sabato 30 maggio 2020 alle ore 09:30 una video conferenza sulla piattaforma Zoom, con diretta Facebook sulla pagina Torino In Azione Circ. 1-4 (@TorinoAzione) e sul Gruppo Sanità Torino In Azione, in cui verranno trattati I seguenti argomenti:

.

 La Telemedicina: Razionalizzazione non Razionare

Interventi di Pasquale MARI, Stefano MAZZOLENI, Enrico FUSARO, Caterina CELLERINO, Gianluca ZOLLINO

 Il Parco della salute: Sarà la volta buona?

Interventi di Alberto ANDRION Giorgio GATTI Aldo RAVAIOLI

.

L’attuale divario tra fabbisogno di sanità e capacità di spesa aumenterà in

futuro, sia per l’invecchiamento della popolazione che per gli impatti

economici post Covid sul bilancio dello Stato e sulla capacità di spesa dei

cittadini. Investire in innovazione (tecnologica, medica, organizzativa)è forse

l’’unico modo per garantire la futura sostenibilità economica di un servizio

sanitario universale, cioè prevalentemente garantito dallo stato a tutti i

cittadini. (Mari)

Tra questi interventi vi è il potenziamento e l’ampliamento della rete di

Telemedicina codificando anche il consulto telematico tra Medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta ed Ospedale. (Fusaro-ZollinoCellerino.)

La parola d’ordine per il Comitato Sanità Torino in #Azione è Razionalizzare

e non più Razionare in Sanità Pubblica.

Nella stessa call si parlerà del Progetto Parco della Salute di Torino : è la volta buona

Link zoom

https://us02web.zoom.us/j/86578733951?pwd=cTdPTkRaaTZxemRJSWRQem15Zmdidz09

Meeting ID: 865 7873 3951 Password: 860079

Sanità Torino In #Azione

Dott. Giorgio Diaferia

(Referente Comitato promotore Sanità Torino In Azione)