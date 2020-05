Fiammata ustiona gravemente bimbo di 10 anni

Un’improvvisa fiammata lo ha ustionato su tutto il corpo. Ora il bambino di 10 anni è in gravi condizioni in coma farmacologico all’ospedale Regina Margherita.

L’incidente è avvenuto ieri sera, quando il ragazzino, nella sua casa di Collegno, stava provando un esperimento di scienze. Non è ancora chiaro come si siano sviluppate le fiamme che lo hanno ustionato al 60 per cento. la mamma ha chiamato i soccorsi che lo hanno trasferito in ospedale dove è stato operato. Dovrà subire probabilmente un nuovo intervento in giornata.