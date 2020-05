Politica, giustizia, manette: Bonafede è il nuovo Toninelli

.

.

La mozione di sfiducia a Bonafede presentata anche da Emma Bonino, oltre che da Forza Italia e dalle altre opposizioni, è una lucida analisi degli errori marchiani del ministro e della sua faziosa ed arrogante incompetenza. Abolita la prescrizione, nulla è stato fatto per il processo breve, come era stato invano promesso. L’abolizione della prescrizione è un vero scempio giuridico che ha imbarbarito la giustizia che può diventare un incubo a vita. La pandemia ha oscurato il problema Giustizia e certe scarcerazioni facili di mafiosi ergastolani per ragioni di salute sono emerse solo perché Giletti nel silenzio generale dei giornali ha sollevato in Tv il velo dell’ipocrisia, provocando le dimissioni del direttore del Dap Basentini, scelto dal ministro Bonafede dopo aver proposto l’ambito incarico a Nino Di Matteo. Le tv di Berlusconi con i vari demagoghi alla Giordano non sono state capaci di sollevare il caso. E altri giornalisti che vanno per la maggiore ,hanno conformisticamente taciuto o hanno minimizzato.Il “Fatto “‘ha sostenuto e sostiene Bonafede. Anche la gestione della rivolta nelle carceri si è rivelata opaca e drammatica allo stesso tempo con tanti morti che hanno rivelato, ancora una volta, la difficilissima situazione carceraria italiana, oltre l’atto vigliacco dei rivoltosi che si sono scatenati nelle devastazioni delle strutture carcerarie con danni immensi. Anche di questi aspetti il ministro doveva rispondere in termini politici. Per non parlare dello scandalo di un CSM in cui maneggioni più o meno corrotti facevano i loro comodi , uno scandalo subito minimizzato e vergognosamente insabbiato . Anche di fronte a questo scandalo il ministro non si è mosso in modo adeguato.L’immagine della Magistratura ne e’ uscita a pezzi. Il Governo ha tanti ministri inadeguati ,ma Bonafede è un altro Toninelli. Bonino ha voluto evocare il nome di Tortora di cui in effetti non si è mai ricordata. In precedenza senza volerlo strumentalizzare, Tortora resta però oggettivamente il simbolo delle vittime della mala giustizia. Renzi e “talia viva hanno un’ occasione importante per giustificare la loro presenza, votando la mozione di sfiducia a Bonafede. Se non lo faranno, perderanno ogni credibilità e saranno destinati a scomparire dalla scena politica e soprattutto da quella elettorale.