Leu: “Fca riporti la sede legale in Italia”

Fca chiede che lo Stato italiano garantisca per 6,3 miliardi?

Riportino prima da Olanda e Gran Bretagna la sede legale e il domicilio fiscale in Italia

Vedo che Fca della famiglia Agnelli chiede che lo Stato italiano garantisca per una richiesta di prestito da 6.3 miliardi di euro.

Bisognerebbe chiedere in contropartita che riportino la sede legale e il domicilio fiscale in Italia, dopo averle spostate in Olanda e in Gran Bretagna.”

Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Così almeno – conclude l’esponente di Leu – un po’ di tasse in più in Italia arrivano.

È una questione di… garanzie.”

