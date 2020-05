Five songs on the balcony, 63 giorni insieme

Un ragazzo di Torino, Enrico Balsamo, ha proposto per 63 giorni consecutivi (ieri l’ultimo appuntamento) uno spettacolo di musica varia dal balcone.

Ma non si è trattato solo della musica dal balcone come i primi tempi di questo periodo, è stata un’iniziativa che ha coinvolto un intero quartiere per più di due mesi tutti i giorni!

In sostanza si è realizzata una vera piazza virtuale aperta: balcone di Enrico – abitanti del quartiere – diretta Instagram. Si parte da un balcone, si passa per Facebook pagina seguita da più di 180 persone, diretta su Instagram con 20 minuti di svago totale, ininterrottamente da più di due mesi. E non solo musica, sono state fatte richieste personali per auguri compleanni, anniversari, dediche, e molto altro. Una sera, ha anche partecipato con video-messaggio Giorgio Vanni (voce maschile ed autore delle migliori sigle di cartoni animati). Una bella iniziativa per portare un po’ di spensieratezza (e anche qualche spunto di riflessione) sulla situazuine difficile di questi mesi

