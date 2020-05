Basket, finisce il campionato senza retrocessioni

Iniezione di risorse per 6,7 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza virus e un progetto per riprendere senza rischi il basket già in estate

Questi i principali argomenti della videoriunione del consiglio federale della federazione pallacanestro (Fip), presieduta da Gianni Petrucci, che ha trattato anche della possibilità di far svolgere attività sportiva in condizioni di sicurezza già in estate ed ha avviato una collaborazione con il Politecnico di Torino per collaborare con il pool di esperti messo a disposizione dall’ateneo piemontese. Il 15 aprile scorso, il Consiglio federale aveva inoltre disposto la conclusione della stagione sportiva 2019/20 dei campionati di Serie A e A2, e di non assegnare i titoli di Campione per la Serie A e A2, oltre a non prevedere retrocessioni.