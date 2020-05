Il Giro virtuale arriva al Sestriere

Il Giro d’Italia (virtuale) di ciclismo arriva in Piemonte e sconfina in Francia.

E’ il consolidato appuntamento virtuale, ideato per coinvolgere il più possibile nella corsa a tappe che è stata rinviata al mese di ottobre. Così mercoledì verrà proposta la 6a prova, lunga 31,5 km con 1.180 metri di dislivello. L’arrivo sulla salita di Sestriere, che avrebbe dovuto ospitare la parte della tappa n.20 della corsa rosa, Alba-Sestriere, percorso che si snoda da Briancon. Nelle cinque prove, ad oggi la generale vede l’Astana in maglia rosa, in vantaggio di 26’15” sul Team Jumbo-Visma e di 38’07” sulla Androni Giocattoli-Sidermec.