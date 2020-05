Cirio al prefetto: “Troppa gente in giro, aumentare i controlli”

La progressiva riapertura delle attività produttive e dei parchi pubblici in città sta consentendo ad un numero sempre maggiore di persone una circolazione più libera

Intanto negli ultimi due giorni il calo dei contagi fa ben sperare anche in Piemonte, anche se non bisogna assolutamente abbassare la guardia.

Il governatore Alberto Cirio ha notato in un suo “sopralluogo” per le strade della città una presenza notevole di torinesi in movimento per la spesa o per una semplice passeggiata.

Da qui la decisione di contattare il prefetto Claudio Palomba per chiedergli di aumentare i i controlli.

Sarà la task force per l’emergenza, che si riunirà ogni tre giorni, a decidere ulteriori misure da adottare in Piemonte. Ne fanno parte i sindaci, i prefetti e le asl.

(foto archivio)