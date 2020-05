La protesta di estetiste e parrucchieri: “Fateci lavorare!”

Questa mattina indossando mascherina, guanti e camice, e rispettando le distanze di sicurezza collegati fra loro da un nastro rosso, estetiste e parrucchieri hanno inscenato un flash mob, davanti al palazzo della Regione di piazza Castello Questa mattina indossando mascherina, guanti e camice, e rispettando le distanze di sicurezza collegati fra loro da un nastro rosso, estetiste e parrucchieri hanno inscenato un flash mob, davanti al palazzo della Regione di piazza Castello

L’evento è stato coordinato da Federvie Piemonte per sensibilizzare e chiedere garanzie per il loro settore colpito dalla crisi dovuta al Coronavirus. Alcune decine di professionisti hanno esposto cartelli per dire che ”l’Italia muore per la burocrazia” e ‘non ripartire significa morire”. La categoria sollecita la Regione ad attivarsi con il Governo affinché la riapertura dei centri venga anticipata al 19 maggio.

(foto: il Torinese)