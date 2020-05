“Azione” chiede le dimissioni di Cirio e Appendino

“Serrande alzate il blocco è finito” questo il titolo di un quotidiano torinese che rende conto di come già da giorni il lockdown per tutta una parte della popolazione sia inspiegabilmente finito”

Riceviamo e pubblichiamo – Persone a passeggio senza mascherine in gruppetti di 2 0 3, comitive che passeggiano nei giardini con cani liberi, senza indossare le mascherine. E ancora caffè al bar, minimarket aperti fino a mezzanotte, rivolte contro l’arresto di due pusher, serrande sollevate e negozi illuminati in molti esercizi commerciali.

Tutto questo in un contesto sanitario dove :

 Operatori sanitari infettati o addirittura morti.

 Medici di famiglia e pediatri di libera scelta abbandonati a sé stessi.

 Tamponi ed USCA a singhiozzo.

 Mascherine con il contagocce da parte del Comune e dei Comuni in

generale per assenza di scorte ed incapacità logistiche ed organizzative

della Regione.

 Prezzo dei guanti aumentati nel costo del 114% e comunque introvabili.

 Accesso alla piattaforma Covid-19 per le RSA ancora inaccessibile dal 29

Marzo (ricordiamo come nelle RSA si è registrato un tasso di mortalità

altissimo, anche per effetto della delibera regionale che le obbligava ad

ospitare, seppur in reparti a sé stanti, pazienti Covid-19!! Delibera poi

ritirata, ma il disastro era fatto).

 Ritardi nella sanificazione dei locali oggetto di prossima riapertura (RSA,

Scuole, Strutture Universitarie).

Da ultimo l’Unità di crisi che, dopo aver inserito un epidemiologo di fama e finalmente un rappresentante dei Medici di Medicina Generale (il dr. Guido Giustetto, presidente dell’OdM di Torino), ha con l’ex Ministro Fazio, chiamato alla cabina di Regia dopo un periodo disastroso, coinvolto in Unità di crisi i dirigenti di ASL e ASO del Piemonte. Un esercito contestato da tutta la classe medica per incapacità e presunzione Solo Venerdì 1° maggio in Piemonte i decessi sono scesi sotto quota 60 con 395 nuovi contagi con una discesa che va a fasi alterne ma resta non significativa lasciandoci come una delle regioni più a rischio. Tutto ciò dimostra incapacità a gestire un grave problema di salute pubblica !! … E in più da oggi ripartiamo !!

Il Sindaco Appendino e il Presidente Cirio vanno mandati a casa! Sanità Torino In #Azione organizzerà nei prossimi giorni, sempre in massima sicurezza, iniziative atte ad incontrare i cittadini per formulare proposte operative per la Regione e la Città.

Sanità #Azione Torino – Piemonte

Dott. Giorgio Diaferia (Ref. Comitato)

Torino Circoscrizione 1 &4 In #Azione

Torino Circoscrizione 8 In #Azione

Eugenio Grillo (Ref. Comitato)

Energie Nuove In #Azione

Fabrizio Pace (Ref. Comitato)

Innovazione In #Azione

Samuele Rocca (Ref. Comitato)